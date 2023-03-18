Aboubakar gollerine devam ediyor

Ara transfer döneminde siyah-beyazlılara transfer olarak Beşiktaş'taki üçüncü sezonunu geçirmeye başlayan Vincent Aboubakar, İstanbulspor karşısında da gollerine devam etti.



İlk 4 maçında gol katkısı veremeyen, Antalyaspor maçında da statü gereği oynayamayan Aboubakar, MKE Ankaragücü ve bir sonraki hafta oynanan Medipol Başakşehir maçının ardından İstanbulspor'u da boş geçmedi. Siyah-beyazlı oyuncu, attığı şık golle 6 maçta gol sayısını 3'e yükseltti.





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