Aboubakar gollerine devam ediyor

Beşiktaş'taki üçüncü sezonunu geçirmeye başlayan Vincent Aboubakar, İstanbulspor karşısında da golünü attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aboubakar gollerine devam ediyor
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18 Mart 2023 23:08
Ara transfer döneminde siyah-beyazlılara transfer olarak Beşiktaş'taki üçüncü sezonunu geçirmeye başlayan Vincent Aboubakar, İstanbulspor karşısında da gollerine devam etti.

İlk 4 maçında gol katkısı veremeyen, Antalyaspor maçında da statü gereği oynayamayan Aboubakar, MKE Ankaragücü ve bir sonraki hafta oynanan Medipol Başakşehir maçının ardından İstanbulspor'u da boş geçmedi. Siyah-beyazlı oyuncu, attığı şık golle 6 maçta gol sayısını 3'e yükseltti.

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