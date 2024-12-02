Aboubakar: "Beşiktaş'a karşı oynamak duygusaldı"

Hataysporlu Vincent Aboubakar, 1-1 biten Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; hatayspor.org.tr
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Aboubakar: 'Beşiktaş'a karşı oynamak duygusaldı'
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02 Aralık 2024 22:46
Hataysporlu Vincent Aboubakar, 1-1 biten Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Aboubakar, "Kazanmayı diliyorduk ama 1 puan aldık. Bu puan ligdeki yolumuzda bir adım olarak yarayacaktır. Beşiktaş'taki arkadaşlarımı görmek, duygu dolu anlara sebebiyet verdi. Bu maçtan 1 puanını kötü olmadığını düşünüyorum" dedi.

Beşiktaş ile karşılaşmasına değinen Aboubakar, "Beşiktaş'a ilk defa rakip oldum. Biraz tuhaf ve değişik bir histi. Hepsi arkadaşlarım, hepsiyle çok iyi ilişkilerim vardı. Beşiktaş her zaman kalbimde farklı bir yeri olan takım." ifadelerini kullandı.
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