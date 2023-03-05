Aboubakar 3. döneminin ilk golünü attı

Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü konuk ettiği maçta devre arası transferi Vincent Aboubakar siyah beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.
Karşılaşmanın 55. dakikasında Salih Uçan'ın ara pasını iyi değerlendiren Aboubakar, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi ve Kamerunlu oyuncu 3. Beşiktaş döneminin ilk golünü kaydetmiş oldu.
Aboubakar, Ankaragücü maçı öncesi Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de forma giydiği 57 maçta 27 gol katkısı sağlamıştı.
Karşılaşmanın 55. dakikasında Salih Uçan'ın ara pasını iyi değerlendiren Aboubakar, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi ve Kamerunlu oyuncu 3. Beşiktaş döneminin ilk golünü kaydetmiş oldu.
Aboubakar, Ankaragücü maçı öncesi Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de forma giydiği 57 maçta 27 gol katkısı sağlamıştı.
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