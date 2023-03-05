Aboubakar 3. döneminin ilk golünü attı

Beşiktaşlı Aboubakar, Ankaragücü maçında 3. döneminin ilk golünü kaydetti.

, Fotoğraf; AA
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Aboubakar 3. döneminin ilk golünü attı
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05 Mart 2023 20:29
Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü konuk ettiği maçta devre arası transferi Vincent Aboubakar siyah beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.

Karşılaşmanın 55. dakikasında Salih Uçan'ın ara pasını iyi değerlendiren Aboubakar, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi ve Kamerunlu oyuncu 3. Beşiktaş döneminin ilk golünü kaydetmiş oldu.

Aboubakar, Ankaragücü maçı öncesi Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de forma giydiği 57 maçta 27 gol katkısı sağlamıştı.

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