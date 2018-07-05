Barcelona Kulübü'nün eski başkanı Sandro Rosell'in para akladığı yönünde iddialar üzerine açılan soruşturmada, 2012 yılında karaciğer nakliyle kanseri yenen ve hayatta kalan Eric Abidal'e bulunan organın, telefon kayıtlarına göre kuzeninden değil organ mafyasından temin edildiği iddialarına yanıt geldi.Eric Abidal, hakkında çıkan ve dünya gündemine oturan bu iddianın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Barcelona'da şu an sportif direktörlük yapan Eric Abidal, bu iddiaların gerçek olmadığını ve söylentilere artık bir son verilmesi gerektiğini belirtti.Karaciğerini bağışlayan kuzeni ile o dönem çekilen fotoğrafını paylaşan Abidal, "Kuzenim Gerard'a saygı duyuyorum ve bu resimle onun onurunu savunmak istiyorum. Hayatımı kurtaran bu olayı sorgulayanları da kınıyorum. Yeter, kesin artık!" diyerek iddialara tepki gösterdi.Öte yandan Barcelona Kulübü de Eric Abidal'den önce bu iddiaların asılsız olduğunu ve Fransız isme organ mafyasından karaciğer temin edilmediğini açıkladı.