TREZEGUET, "INTER" DEDİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Mısırlı futbolcu Trezeguet'in transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.Kasımpaşa'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve 2018 Dünya Kupası'nda Mısır forması ile mücadele eden Trezeguet için Galatasaray'da transferin 1 numaralı ismi Abdürrahim Albayrak'tan açıklama geldi.ASpor'dan Galatasaray muhabiri Emre Kaplan'a açıklamalarda bulunan Albayrak, Trezeguet'in Galatasaray'ın transfer gündeminde olmadığını ifade ederek," ifadelerini kullandı.5 milyon euro çıkış maddesi bulunan Trezeguet için İtalya Serie A takımlarından Inter'in resmen devreye girdiği ve Mısırlı futbolcuya 4 yıllık sözleşme teklif ettiği biliniyordu. Kısa bir süre önce Inter iddiaları hakkında konuşan Trezeguet de "Gelecek sezon Inter'e gideceğim ve Parma'da kiralık olarak forma giyeceğim" ifadelerini kullandı.Hemen her transfer döneminde olduğu gibi bu transfer döneminde de belirli isimler üzerinden stratejiler sürdürülmeye devam ediyor. FFP nedeniyle UEFA'nın kıskacında olan ve UEFA'nın yeni karar almamasını bekleyen Galatasaray, transfer stratejisini ekonomik olarak bütçeyi sarsmayacak isimler üzerine kurdu.erhangi bir oyuncu satışı yapmadan kasasından 5 milyon euroluk bonservis bedelini "şu an için" çıkartması oldukça zor gözüken Galatasaray'ın transferde yapacağı hamleler biraz da