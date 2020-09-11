Abdullah Avcı, yeni sezonda yorumculuk yapacak!

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan Abdullah Avcı, yeni sezonda yayıncı kuruluşta yorumculuk yapacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abdullah Avcı, yeni sezonda yorumculuk yapacak!
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11 Eylül 2020 09:20
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in yeni sezonunda yayıncı kuruluşun yorumcusu oldu.

Siyah-beyazlılarla sözleşme fesih konusunda anlaşamayan ve tazminat almaya devam eden Avcı'nın bu yeni görevi sosyal medyada tartışma yarattı.

Beşiktaş taraftarları tecrübeli teknik adama tepki gösterdi.



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