Abdullah Avcı, yeni sezonda yorumculuk yapacak!

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in yeni sezonunda yayıncı kuruluşun yorumcusu oldu.
Siyah-beyazlılarla sözleşme fesih konusunda anlaşamayan ve tazminat almaya devam eden Avcı'nın bu yeni görevi sosyal medyada tartışma yarattı.
Beşiktaş taraftarları tecrübeli teknik adama tepki gösterdi.
Siyah-beyazlılarla sözleşme fesih konusunda anlaşamayan ve tazminat almaya devam eden Avcı'nın bu yeni görevi sosyal medyada tartışma yarattı.
Beşiktaş taraftarları tecrübeli teknik adama tepki gösterdi.