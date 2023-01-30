Abdullah Avcı, savunmayı değiştiriyor!

Hatayspor maçının ikinci yarısında 3 dakika içinde 2 gol yiyen Trabzonspor'da, savunmadaki bireysel hatalar dikkat çekti.



Yenilen gollerin her ikisinde de Bartra adımını kaçırırken, Vitor Hugo da formsuz bir görüntü çizdi.



Antalyaspor maçında Denswil'in 11'e dönmesi bekleniyor. Orta sahada ise Abdülkadir Ömür geri dönecek.



Yusuf Yazıcı ile Djaniny'den birinin yerine de Trezeguet takıma girecek.



