Abdullah Avcı, savunmayı değiştiriyor!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Hatayspor maçında savunma hattını yeniden dizecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı, savunmayı değiştiriyor!
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30 Ocak 2023 09:42
Hatayspor maçının ikinci yarısında 3 dakika içinde 2 gol yiyen Trabzonspor'da, savunmadaki bireysel hatalar dikkat çekti.

Yenilen gollerin her ikisinde de Bartra adımını kaçırırken, Vitor Hugo da formsuz bir görüntü çizdi.

Antalyaspor maçında Denswil'in 11'e dönmesi bekleniyor. Orta sahada ise Abdülkadir Ömür geri dönecek.

Yusuf Yazıcı ile Djaniny'den birinin yerine de Trezeguet takıma girecek. 

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