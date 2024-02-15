Abdullah Avcı'nın önceliği takım savunması

Trabzonspor, son haftalardaki çıkışını sürdürerek ligde üst sıralara tırmanmayı hedeflerken, savunmadaki istikrarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Başarılı kaleci Uğurcan Çakır'ın liderliğinde güçlü bir defans hattı oluşturan Trabzonspor, rakiplerine gol şansı tanımadığı mücadelelerde istikrarını sürdürüyor. Hatay karşısında da kalesini gole kapatan Fırtına, Pendik karşısında da bunu seriye dönüştürme amacında.
Başarılı kaleci Uğurcan Çakır'ın liderliğinde güçlü bir defans hattı oluşturan Trabzonspor, rakiplerine gol şansı tanımadığı mücadelelerde istikrarını sürdürüyor. Hatay karşısında da kalesini gole kapatan Fırtına, Pendik karşısında da bunu seriye dönüştürme amacında.