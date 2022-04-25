Abdullah Avcı'nın odasındaki boş çerçeve doluyor

Şampiyonluğuna sadece bir adım kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın geçtiğimizin yılın Kasım ayında yaptığı bir hareket gündem oldu.



Söz konusu dönemde bir ziyarette Abdullah Avcı'nın odasında duvara asılı boş bir çerçeve duruyordu. Şampiyon olan Trabzonspor kadrolarının yer aldığı duvardaki boş çerçeve için birçok yorum yapıldı.



Avcı'nın tablodaki çerçeveyi kendi döneminde kazanılabilecek bir şampiyonluk için boş bıraktığı ortaya çıktı. O günden sonra Trabzonspor adeta şaha kalktı… Rakipleri tek tek avladı… Ezeli rakiplerine unutulmayacak puan farkları attı. Şimdi de takipçisi Fenerbahçe'nin tam 11 puan önünde şampiyon olacağı günü bekliyor.



Teknik direktör Abdullah Avcı şampiyonluk kazanıldıktan sonra zafer fotoğrafını boş çerçeveye asacak.





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