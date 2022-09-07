Abdullah Avcı'nın istediği genç yetenek!

Trabzonspor'da kadro planlama çalışmaları teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sürüyor.



Transferin hızlı takımı olan bordo-mavililer birçok yıldızla kadrosunu güçlendirdi. Yapılan takviyelerin ardından alternatifli bir kadro kuran Fırtına, 3 kulvarda başarı hedefinde.



Teknik direktör Abdullah Avcı, kadro mühendisliğinde altyapıya da oldukça önem veriyor. Genç isimlerin performansını yakından takip eden deneyimli çalıştırıcı, A Takım'a alacağı isimlere karar verecek.



AHMETCAN AJAX'A GİTTİ!



Son olarak Hollanda Ligi ekibi Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, bunun en büyük örneği olarak dikkat çekti. Bordo-mavililer, Ahmetcan'ın transferinden kasasına 9.5 milyon euro koydu.



Trabzonspor, 19 yaşındaki futbolcunun bir sonraki satışından yüzde 15 pay alacak. Özkaynaktan oyuncu yetiştirmeye büyük önem veren Trabzonspor'da, genç oyuncular göz hapsinde tutuluyor.



ARİF BOŞLUK A TAKIM'A!



Teknik direktör Abdullah Avcı, bu dönem sol bek Arif Boşluk başta olmak üzere altyapıdan bazı isimleri A takıma monte edecek.



Geçtiğimiz dönem altyapıdaki performansıyla dikkat çeken Boşluk'un A Takım'da deneneceği belirtildi. Sol bek mevkisinde forma giyen Arif Boşluk, stoper bölgesinde de görev yapabiliyor.



Arif Boşluk, Türkiye U19'da 1 karşılaşmada görev yaptı. Genç oyuncunun Trabzonspor'daki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.



Trabzonspor altyapısında 65 karşılaşmada görev alan Arif Boşluk 5 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.





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