Ligdeki son 4 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik alan Trabzonspor , yarın derbide Galatasaray 'ı devirip şampiyonluk yürüyüşünü güçlendirmek istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, İstanbul'da en çok takımın hücum gücüne güveniyor. Testi negatif çıktıktan sonra idmanlara başlayan Nwakaeme, sol kanattaki yerine dönecek. Visca da karşılaşmaya sağ tarafta başlayacak. Müthiş ikili, ilk kez birlikte oynayacak. İleri uçta Cornelius, arkasında ise Bakasetas görev yapacak.



50 gollük müthiş katkı



Trabzonspor'un bu dörtlüsü, ligde geride kalan 22 haftalık periyotta toplam 50 kez skora katkı sağladı. Cornelius 11 gol atıp, 2 asist yaparken, Nwakaeme 6 gol, 7 asist, Bakasetas 7 gol 4 asistlik performans gösterdi. Visca ise ilk yarıda Başakşehir formasıyla 4 kez rakip fileleri havalandırıp, 9 gol pası verdi.



'Hızlı hücumlara dikkat'



Abdullah hoca, Galatasaray'ın defansif zaaflarını göz önünde bulundururken, etkili hücum hattıyla erken bir gol bulup, rakibin direncini tamamen kırmak istiyor. İşin defansif tarafında ise orta saha ile beklere büyük görev düşüyor. Galatasaray'ın hızlı hücumlarla etkili olduğunu takımına anlatan Avcı, "Konsantrasyon kaybı istemiyorum. Gerektiğinde sabırlı oynayacağız" dedi.





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