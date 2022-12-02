Abdullah Avcı'nın aklı fikri golde

Maçlara önem veriyor

Trabzonspor'un Antalya kampı yoğun geçiyor...Milli takımlara giden oyuncuların bir bir takıma katılmasının ardından teknik direktör Abdullah Avcı, taktik çalışmalara ağırlık verdi. Sabah antrenmanında koordinasyon ve reaksiyon çalışması sonrası dar alan oyunları oynandı, devamında hücum varyasyonları üzerinde duruldu.Ligde geride kalan 13 maçlık periyotta anahtar pas ve hücum bölgesindeki üretkenlikte sıkıntı yaşayan Trabzonspor'da, Abdullah Avcı idmanın bizzat merkezinde yer aldı. Oyuncularıyla birebir ilgilenen, sık sık uyarılarda bulunup istediklerini anlatan başarılı hoca, daha skorer bir takım ortaya çıkarmak istiyor.Son vuruş çalışmasında oyuncularına istediklerini tek tek anlatan Avcı, antrenman boyunca hiç kenara geçmedi.Antalya'da Hull City ve Crystal Palace ile oynanacak hazırlık maçlarına büyük önem veren Abdullah hoca, her iki karşılaşmadaki takım performansına göre analizlerini oyuncularla paylaşacak. Avcı, bu karşılaşmaları ciddi bir test sınavı olarak görüyor. Fırtına 10 Aralık'ta ise Kocaeli'de Kasımpaşa ile hazırlık mücadelesine çıkacak.