Abdullah Avcı: "Herkes giydiği formanın ağırlığının farkına varsın"

Süper Lig'de son iki maçından beraberlikle ayrılan, kupada ise Adana Demispor'a elenen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Çaykur Rize maçı öncesinde öğrencilerini uyardı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı: 'Herkes giydiği formanın ağırlığının farkına varsın'
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19 Aralık 2020 12:16
Ligde son iki maçından beraberlikle ayrılan, kupada ise Adana Demispor'a elenen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Çaykur Rize maçı öncesi takımına uyarılarda bulundu. Kredilerini tükettiklerini belirten Avcı, "Yeterince kayıp yaşadık. Artık bir an önce seri galibiyetlerle çıkışa geçmemiz gerekiyor. Rize maçı bizim için kazanmaktan başka şansımızın olmadığı bir mücadele" ifadeleri ile oyuncularına seslendi.

Avcı ayrıca, "Burası Trabzon. Herkes giydiği formanın ağırlığının farkına varsın ve üstüne düşeni yerine getirsin" dedi.


AVCI'DAN TAKIMA YAKIN İLGİ

Abdullah Avcı, dün yapılan idmanda futbolcularını sık sık uyardı. Takımını motive eden deneyimli çalıştırıcı, herkesten dikkatli olmasını istedi.

TRABZON'UN RAKİBİ ÇAYKUR RİZE

Süper Lig'in 13. haftasında bugün Karadeniz derbisi oynanacak. Trabzonspor saat 16.00'da Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak.




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