Abdullah Avcı'dan yönetime rapor!

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, bordo mavili yönetime sorunlar ile alakalı rapor verecek.
Abdullah Avcı'nın, 1-1 biten Kasımpaşa maçı sonrası, "3-4 aydır devreye girmeyen oyuncular var" demesi yönetimi harekete geçirdi.
Bordo-mavili yönetim, deneyimli teknik adamdan rapor isteyecek. Söz konusu problemin nasıl çözüleceğine ilişkin çözüm yolları aranacak.
Abdullah Avcı'nın, 1-1 biten Kasımpaşa maçı sonrası, "3-4 aydır devreye girmeyen oyuncular var" demesi yönetimi harekete geçirdi.
Bordo-mavili yönetim, deneyimli teknik adamdan rapor isteyecek. Söz konusu problemin nasıl çözüleceğine ilişkin çözüm yolları aranacak.
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