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Abdullah Avcı'dan yönetime rapor!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımdaki sorunlarla ilgili yönetime rapor sunacak.

, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'dan yönetime rapor!
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13 Aralık 2022 17:34
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, bordo mavili yönetime sorunlar ile alakalı rapor verecek.

Abdullah Avcı'nın, 1-1 biten Kasımpaşa maçı sonrası, "3-4 aydır devreye girmeyen oyuncular var" demesi yönetimi harekete geçirdi.

Bordo-mavili yönetim, deneyimli teknik adamdan rapor isteyecek. Söz konusu problemin nasıl çözüleceğine ilişkin çözüm yolları aranacak.

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