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Abdullah Avcı'dan takıma kritik uyarı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, antrenmanlarda oyuncularına sık sık uyarılarda bulunuyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'dan takıma kritik uyarı
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02 Aralık 2022 11:54
Önceki gün gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde kondisyon yüklenirken, ikinci bölümde taktik ağırlıklı çalışma yapıldı.

Taktik provada teknik direktör Abdullah Avcı sık sık oyunu durdurup uyarılarda bulundu.

Şampiyon olan takımların yüzde 65 oranında topa sahip olduğunu hatırlatan Avcı, "Topun oyunda kalma süresini ve pas sayımızı artıracağız. Topu kaybederseniz arkadaşınız ekstra çaba sarf etmek durumunda kalıyor, dikkatli olun. 10 pas yapan golü atar. Anahtar pas sayısı artmalı" dedi. Tecrübeli hoca ayrıca, "Hem kendi zaaflarımızın üzerine gidip düzelteceğiz hem de rakiplerin zaaflarının üzerine gideceğiz" diye konuştu.

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