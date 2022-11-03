Abdullah Avcı'dan sürpriz tercih

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ferencvaros karşılaşmasında en uçta Yusuf Yazıcı'yı görevlendirdi.

Haber; Sporx.com
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Abdullah Avcı'dan sürpriz tercih
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03 Kasım 2022 19:54
UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Ferencvaros ile karşı karşıya gelen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'dan sürpriz bir tercih geldi.

Deneyimli teknik adam, Maxi Gomez'in cezası nedeniyle oynayamadığı karşılaşmada en uçta Yusuf Yazıcı'ya forma verdi.

Trabzonspor'da bir diğer golcü Umut Bozok ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

İşte Trabzonspor'un ilk 11'i:



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