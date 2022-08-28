Abdullah Avcı'dan sakatlık açıklaması

Süper Lig'in 4. haftasında evinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç öncesi açıklamalarda bulundu.



Takımdaki birçok oyuncunun sakatlıklar sebebiyle kadroda yer alamamasını değerlendiren Avcı, "Çok sakatlıklarla ilgili konuşmama ama bazen üst üste geliyor. Uğurcan Çakır, Kopenhag maçına final olduğu için iğneyle çıktı, yırtık var. Önümüzdeki hafta da olmayabilir. Bakasetas'ta Kopenhag ilk maçında sıkıntı oldu. Onu da çektik. O da hafta ya olabilir. Marek Hamsik dönecek gibi. Abdülkadir Ömür'ün MR'ı temiz çıktı ama sabah ağrıları olduğunu söyledi." dedi.



"OKAN BURUK KARDEŞİM GİBİ"



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile çok iyi ilişkileri olduğunu söyleyen Avcı, "Türkiye'nin önemli kulüplerinden biriyle oynayacağız. Ne yapabileceğimizi çalıştık. Taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Çıtayı çok yükselttiler. Yanımızda olmaya devam etsinler. Aslında Okan Buruk, öğrencimden çok bir mesai arkadaşım. Futbolculuğunun sonu, antrenörlüğünün başı... Kardeşim olarak bakıyorum. Ona, çıktığı bu yolda başarılar diliyorum. Bu maçtan sonra inşallah. (Gülerek)" diyerek sözlerini noktaladı.





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