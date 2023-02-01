Trabzon, Abdullah Avcı yönetiminde 694 gündür yenilmediği Akyazı'da Antalya'yı puansız gönderip hem ilk yarıdaki farklı yenilginin rövanşını almak hem de yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor.



Son maçında Hatayspor'a 2-1 kaybeden Fırtına, lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde bulunuyor. Taraftarlarının gönlünü almak isteyen Trabzonspor, ligin 23. haftasında İstanbul'da lider Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi de özgüven depolamayı hedefliyor.



Fırtına'da zorlu maç öncesi Hamsik, Visca, Dorukhan ve Peres'in tedavileri sürüyor. Abdullah Avcı, Antalya maçı öncesinde futbolcularına seslendi.



"BU TABLOYU DÜZELTMEK ELİMİZDE"



Ligde zirve yarışında geriye düşmelerine rağmen teslim olmamaları gerektiğinin altını çizen Avcı'nın, "Bu tabloyu düzeltmek elimizde. Yarış devam ediyor ve yukarıya doğru tırmanışa geçebiliriz. Sizin sahada neler yapabileceğinizi iyi biliyorum. Antalya maçında gerçek gücümüzü sahaya yansıtmalıyız" dedi.



FIRTINA'NIN RAKİBİ ANTALYA



Trabzonspor bu akşam evinde Antalyaspor ile karşılaşacak. Kritik maç öncesi takımın iki önemli ismi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Uğurcan Çakır ile Bartra bugün kart görürse pazar günü deplasmanda Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.



İÇ SAHADA ÜÇÜNCÜ SIRADA



Trabzonspor bu sezon iç sahada oynadığı 10 maçta 7 galibiyet alırken 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Bordo-Mavililer, evinde 24 puan topladı. İç sahada en fazla puan toplayan takımlar Fenerbahçe ve Başakşehir. İki takım da evinde 25 puan elde etti. Trabzonspor deplasmanlarda ise kötü bir grafik çizdi. Fırtına, 10 deplasman maçında 3 kez kazandı.







