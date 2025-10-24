Abdülkerim Bardakcı mührünü vurdu

Bodo/Glimt maçına kaptan olarak çıkan Abdülkerim Bardakcı, Bodo Glimt önünde sahanın en etkili isimlerinden birisi oldu.Savunmada bir çok pozisyonda kritik hamlelerde bulunan Abdülkerim denemede bulunduğu 46 pasta yüzde 92 gibi yüksek bir isabet oranı sağladı.5 ikili mücadele kazanan Abdülkerim Bardakcı, 3 de hava topu kazanarak etkili oldu.