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ABD Milli takımı'nın bu geceki hazırlık maçı iptal edildi!

ABD Milli Takımı'nın bu gece Las Vegas'ta Avustralya'ya karşı oynaması planlanan hazırlık maçının, sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
ABD Milli Takımı'nın bu gece Las Vegas'ta Avustralya'ya karşı oynaması planlanan hazırlık maçının, sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

ABD ekibi, KOVID-19 protokolleri nedeniyle Washington Wizards yıldızı Bradley Beal'ı Olimpiyat kadrosundan resmen dışlarken, forvet Jerami Grant de, Olimpiyat öncesi antrenman kampında sağlık ve güvenlik protokollerine girdiği kaydedildi.

Kararı alırken "çok dikkatli" davrandığı belirtilen ABD ekibi, 18 Temmuz'daki son hazırlık maçında, İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Takım, Pazartesi günü Avustralya'ya karşı aldığı 91-83'lik yenilgi de dahil olmak üzere, Temmuz ayında oynadığı üç hazırlık maçından ikisini kaybetmişti.

San Antonio Spurs başantrenörü Gregg Popovich'in liderliğinde oynayan Amerikalılar, 25 Temmuz'da Olimpiyat turnuvasının ilk maçında Fransa ile karşılaşacaklar.


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