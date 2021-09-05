ABD Açık'ta 4. Tur'a yükselen isimler belli oldu

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde Matteo Berrettini, tek kadınlarda Bianca Andreescu dördüncü tura çıktı.



ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının altıncı gün sabah seansında, tek erkeklerde 6 numaralı seribaşı İtalyan Berrettini, klasmanda 53. sırada yer alan Belarus Ilya Ivashka ile karşılaştı.



Toplam 3 saat 46 dakika süren maçta rakibini 6-7, 6-2, 6-4, 2-6 ve 6-3'lük setlerle 3-2 yenen Berettini, dördüncü tur biletini aldı.



Tek kadınlarda 2019 yılının şampiyonu ve 6 numaralı seribaşı Kanadalı Bianca Andreescu, Belçikalı Greet Minnen'i 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.



17 numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari, kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan 10 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova'yı 6-4 ve 6-3'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.



