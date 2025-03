ABB Fomget, Kadınlar Süper Ligi'nde gözünü şampiyonluğa dikti

Yakaladığı başarılı ivmeyle Kadın Futbol Süper Ligi'nde zirveyi Fenerbahçe ile paylaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kulübü Kadın Futbol Takımı, şampiyonluğa göz dikti. ABB FOMGET takım kaptanı ve milli futbolcu Selda Akgöz, "Şampiyonluk için savaşıyoruz. Takım olarak şu anki en büyük hedefimiz rakibimizle eşit olan puan farkını açarak şampiyonluğa uzanmak" dedi.



9 maçlık galibiyet serisiyle dikkatleri üstüne çeken ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı, Kadın Futbol Süper Ligi'nde rakibi Fenerbahçe Petrol Ofisi ile zirveyi paylaştı. Ligde kalan son 5 haftaya şampiyonluk parolasıyla giren takımın teknik direktörü Cumali Enginar Fenerbahçe ile puan durumlarının eşit olduğunu hatırlatarak iki takımın da kalan 5 maçını kazandığı takdirde genel averaja bakılacağının altını çizdi. Genel averajı iyi olan takımın ise şampiyon olacağını söyleyen Enginar, "Fenerbahçe iyi bir takım, Galatasaray'da öyle. Trabzonspor, bence çok güçlü bir takım olmuş. Beşiktaş ve Beylerbeyi 'de öyle. Fenerbahçe geçen sene bu ligde bir istikrar yakaladı bizim gibi. Geçen sene zirveyi kovalayıp son anda şampiyonluğu veren bir takım. Futbolda önemli olan istikrardır. Bir sene zirveyi zorlayıp diğer sene 5'inci, 6'ncı olmak yerine her zaman şampiyonluk yarışının içinde olmak büyük takımlar için önemli. Biz de her sene bu yarışın içinde olduğumuz için biz de büyük bir takımız" diye konuştu.



ENGİNAR: FİZİKSEL VE ZİHİNSEL OLARAK ZOR MAÇLARA HAZIRIZ



Sezona şampiyonluk parolası ile başladıklarını hatırlatan Enginar, ilk 2 maçta iyi bir performans gösteremediklerini fakat daha sonra yüksek performans göstererek iyi bir takım olduklarını kanıtladıklarını kaydetti. Fiziksel ve zihinsel olarak zor maçlara her zaman hazır olduklarını söyleyen Enginar, "Bizim zorluk çektiğimiz maçlar genelde seviyesi bizden daha düşük takımlar. Büyük takımlara karşı her zaman çok iyi mücadele edip skora yansıttık. Hiçbir zaman da fire vermedik" dedi.



ENGİNAR: HEDEFSİZ KALAN TAKIMLAR GÜCÜNÜ GÖSTEREMEYEBİLİYOR



Seyirci anlamında tam olarak istenilen sayıya ulaşamadıklarını belirten Enginar, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Stadyumdaki seyirci kapasitesi kadın futbolu için az değil. Ulaşım anlamında da Sincan-Yenikent uzak bir yer. İnsanlar stada gelmekte zorlanabiliyor. Yine de kadın futbolu iyi bir atılım içerisinde. Daha iyi yerlere geleceğini inanıyorum. Ligde geçen sene 16 takım vardı. 30 tane maç yaptık. Bu sene sayı 14'e düştü 1 takım da ligden çekildi. 24 tane maç oynuyoruz. Sayı azaldıkça ligin seyri de değişiyor. Hata yapan takımların bunu uzun vadede telafi etme şansı ortadan kalkıyor. Sayıyı belirli bir noktaya koyup sabitleyip ona göre hareket emek gerek. Bunları biraz daha dengeleyebilirsek, ekonomik şartlar da çok önemli. O zaman ligin seyri çok değişir. Bu ligde 7 takım birbirinden puan alabilecek seviyede. Diğer takımlarda oran çok düşüyor. Tüm takımlar birbirinden puan alabilecek seviyede olsa lig çok daha kaliteli olur. Birbirimizi zorladığımız sürece ligi yukarlara taşırız. Birbirimize oyun anlamında problem çıkarttığımız sürece bu ligin seviyesini yukarı taşır ve biz de Avrupa'da başarılı oluruz. Hedefsiz kalan takımlar belirli bir seviyede gücünü gösteremeyebiliyor."



ENGİNAR: KADIN FUTBOLUNA İLGİ ULUSAL BASINDAN GEÇİYOR



Enginar, kadın futboluna ilgiyi arttırmanın yolunun yerli ve ulusal basından geçtiğini ifade ederek, "İnsanlar futbolda göz önünde olana yönleniyor. Göz önünde olmamız için birilerinin bizi göz önüne çıkartması lazım. TRT'nin bir maçı vermesi bile kadın futbolunu çok farklı bir noktaya taşıyor. Sonuçta erkekler gibi bu lig de en üst seviyedeki bir lig. Ulusal kanallarda haftada bir-iki gün sadece bizi değil, bütün takımlar eşit bir şekilde verilmiş olsa kadın futbolu daha çok kitleler ulaşacak ve kız çocuklarımız bu spora yönlenecek. Ayrıca önümüzde bir voleybol örneği var" diye konuştu.



SELDA AKGÖZ: ÖNCELİĞİMİZ LİG ŞAMPİYONLUĞU



ABB FOMGET Kadınlar Futbol Takım kaptanı Selda Akgöz, disiplinli çalışma sonunda takım olarak iyi ilerleyen ve iyi işler çıkaran bir ekip olduklarını söyledi. Akgöz, takımın iyi bir psikoloji içinde olduğunu belirterek, "Her şeye hazırlıklıyız. Sadece maçlarımızı oynayıp sonucu getirmeye çalışıyoruz. Sonuç odaklıyız şu anda. Takım olarak bir aile ortamını kurduk zaten. Sadece ailemize yeni üyeler geldi. Onlar da bizlere ayak uydurdu. Birbirini seven bir ekip içeride olduğu zaman da her zaman başarı elde ediliyor. Başlarda biraz sendeledik ama sonra toparladık. Şu an puanları eşitledik. Bundan sonraki maçlara odaklıyız. Tabii ki de önceliğimiz burada şampiyonluğu elde etmek. Avrupa'yı daha sonra düşüneceğiz" dedi.



SELDA AKGÖZ: LİGDEN SONRA HEDEF AVRUPA



Ligden sonra hedeflerinin Avrupa olduğuna dikkat çeken Akgöz, kadın futbolunu Avrupa özelinde şöyle değerlendirdi:



"Avrupa futbola daha alt yaş gruplarında başlıyor. Bizler ise biraz daha geç başlıyoruz. Fiziksel olarak biraz bizlerden üstünler. Zaten biz milli takımda da bunun zorluğunu çekiyoruz. Teknik açıdan biz diğer takımlara göre daha iyiyiz ama biraz da kura şansı var. Kura şansınız eğer Avrupa'da iyi ise siz bir şekilde maçları atlatıyorsunuz. Oranın heyecanı başka, bunun altını çizmek isterim. Gerçekten burada oynadığınız gibi oradaki heyecanla bazen oynayamıyorsunuz, tutuluyorsunuz. Kimisi ilk defa Avrupa'ya gidiyor. Milli takım sporcuları bizde daha çok ama bir şekilde heyecanla bazı hatalar yapabiliyoruz. Takım olarak şu anki en büyük hedefimiz; rakibimizle eşit olan puan farkını açarak şampiyonluğa uzanmak."