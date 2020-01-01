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Aaron Gordon, birkaç gün dışarıda kalabilir

Orlando Magic forveti Aaron Gordon'ın, hamstring sakatlığından sonra "birkaç gün" oynamayabileceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Orlando Magic forveti Aaron Gordon'ın, hamstring sakatlığından sonra "birkaç gün" oynamayabileceği bildirildi.

Gordon, dün gece Raptors'a karşı oynanan karşılaşmada, belirgin bir hamstring sakatlığı maçtan çıkmak zorunda kalmıştı.

Orlando'nun Raptors'ın elinden gelen 109-99'luk yenilginin ardından, The Athletic'ten Shams Charania, 24 yaşındaki oyuncunun sakatlık nedeniyle "birkaç gün" kenara çekileceğini açıkladı:

"Magic forveti Aaron Gordon için yapılan testlerde, sol hamstringinde ciddi bir hasar görülmedi ve birkaç gün içinde yeniden değerlendirilecek."

Gordon'ın hamstring sorunu, sezonun geri kalanını ve muhtemelen 2020-21 sezonunun büyük bir bölümünü kaçıracak olan Jonathan Isaac'in son çapraz bağ sakatlığından sonra geldi.

Gordon'ın, Isaac'in yokluğunda, kendisinin boşluğunu doldurması bekleniyordu. Bununla birlikte, taraftarlar bu hamstring sorununun ciddi bir şey olmadığını umuyorlar.


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