A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi Grup 3'te Macaristan deplasmanına çıktı. Sivas'ta 1-0 yenildiğimiz Macaristan'ı bu kez yenmek ve Sırbistan'ın da Rusya'dan puan almasıyla lider olmak için mücadele ettik. Sırbistan, Rusya'yı 5-0'la geçti ama A Milli Takımımız, Macaristan'a 2-0 yenilmesinin ardından UEFA Uluslar C Ligi'ne düştü.



Macaristan'ın gollerini 57. dakikada David Siger ve 90+5. dakikada Kevin Varga kaydetti. Beraberlik A Milli Takım'ı UEFA Uluslar B Ligi'nde tutmaya yetecekti ancak Ay-Yıldızlılarımız, bu kez geriye düştüğü maçta reaksiyon gösteremeyince, UEFA Uluslar C Ligi'ne düşmekten kurtulamadık.



UEFA Uluslar B Ligi Grup 3 Puan Durumu

11 puan | Macaristan

8 puan | Rusya

6 puan | Sırbistan

6 puan | TÜRKİYE



MİLLİ TAKIM'DA 4 DEĞİŞİKLİK



UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Budapeşte'de Macaristan'a konuk olan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, Rusya ile oynanan son karşılaşmaya göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.



Ay-yıldızlı ekibin Rusya ile oynadığı grup maçında ilk 11'de sahaya çıkan oyunculardan Cengiz Ünder cezalı olması, Zeki Çelik de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Kaan Ayhan ve Okay Yokuşlu ise yedekler arasında forma bekledi.



Deneyimli teknik adam, bu dört ismin yerine Ozan Kabak, Nazım Sangare, Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci'ye ilk 11'de şans verdi.



Türkiye, Macaristan mücadelesinde, Mert Günok, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Cenk Tosun 11'iyle sahaya çıktı.



ŞENOL GÜNEŞ'İN 50. MAÇI



Şenol Güneş, Macaristan mücadelesiyle A Milli Futbol Takımı'nın başındaki 50. resmi maçına çıktı. Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 49 resmi maçın 28'ini kazandı, 9'unu yitirdi, 12'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 85 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 39 gol gördü.



BURAK YILMAZ KADRODA YOK!



A Milli Takım'ın tecrübeli ismi Burak Yılmaz, Macaristan önünde kadroya alınmadı. Teknik direktör Şenol Güneş, müsabaka öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Buraya gelmeden bir gün önce Burak hastalandı ve hastaneye gitti. İki gündür halsiz durumda. Oynama şansı olmadığı için bugün kadroda yok." ifadelerini kullandı.



İLK YARI SAKİN TEMPO



Karşılaşmanın ilk yarısında hem A Milli Takımımız hem de Macaristan çok fazla hücumu düşünen bir görüntü sergiledi. İki taraf da öncelikle savunma güvenliğini ön planda tutarken, ilk yarıda pek fazla hücum organizasyonları çıkmadı. A Milli Takım ve Macaristan, ilk yarıda zaman zaman çok adamla ileri çıkmaya çalıştı ama savunmalarda ilk devrede geçit vermedi.



ŞENOL GÜNEŞ'TEN HAMLE



İkinci yarıya umutlu başlayan ve golü düşünen Milli Takımımız, 54. dakikada önemli bi tehlike yarattı. Cenk Tosun ceza sahası içinde topla buluştu ama şutunda savunma gole izin vermedi. Dönen topu Ozan Tufan tamamlamak istedi ama milli futbolcunun ceza sahası yayı üstünden şutu dışarı gitti. Teknik direktör Şenol Güneş, dakikalar 55'i gösterdiğinde oyuncu değişikliğine gitti. İrfan Can Kahveci'nin yerine Yusuf Yazıcı oyuna dahil oldu.



BİR ANDA BEKLEMEDİĞİMİZ GOL!



Karşılaşmanın ikinci yarısına umutlu başlamamıza rağmen kalemizde şok bir gol gördük. Mert Günok topu ileri göndermek isterken, orta sahada Macar futbolcular meşin yuvarlağı kaptı. Hızlı gelişen Macaristan atağında Kevin Varga ceza sahası içinde müsait durumda şutunu çekti ama Mert gole izin vermedi. Mert'ten seken topu David Siger tamamladı ve ev sahibi 57'de 1-0 öne geçti.



İSTENEN GOL VE GOLLER GELMEDİ!



Maçta geriye düşmemizin ardından skora istediğimiz tepkiyi gösteremedik. Pozisyon üretmekte zorlanan Milli Takım'da Şenol Güneş iki değişiklik daha yaptı. Cenk Tosun ve Ozan Tufan'ı kenara alan Şenol Güneş, Deniz Türüç ile Berkay Özcan'ı sahaya sürdü.



Milli Takım, değişikliklerin ardından Macaristan'ın skoru da korumaya geçmesiyle berabere oyunu rakip sahaya yıktı. Ay-Yıldızlı futbolcularımız, zaman zaman Macaristan ceza sahasında tehlikeli fırsatlar yakalamaya çalıştı ama savunmayı aşamadı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada ay-yıldızlı ekip serbest vuruş kazandı. Macaristan kalesini cepheden gören pozisyonda topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda, kaleci Dibusz iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

9. dakikada Macaristan'ın gelişen atağında Kalmar, kaleye yaklaşık 30 metreden sert vurdu, top üstten auta gitti.

28. dakikada Mahmut Tekdemir'in sağdan kullandığı taç atışı sonrası ceza sahası içinde topu kontrol eden Hakan Çalhanoğlu'nun savunmaya rağmen vuruşunda, kaleci Dibusz yerden uzak köşeye giden meşin yuvarlağa uzanarak sahip oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

54. dakikada milli takım etkili geldi. Sol kanattan Caner Erkin'in ceza sahasına ortasında topu kontrol eden Cenk Tosun'un penaltı noktası yakınından vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan sekti. Pozisyonun devamında Ozan Tufan'ın şutunda ise top üsten auta gitti.

57. dakikada Macaristan öne geçti. Nikolic'in pasına hareketlenen Varga'nın ceza sahasına girer girmez şutunda, kaleci Mert'in müdahale ettiği top yan direkten döndü. Boşta kalan topu uzaklaştırmaya çalışan Ozan Kabak'ın müdahalesinde Siger'e çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

73. dakikada ay-yıldızlı ekip beraberlik golüne çok yaklaştı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan yaptığı ortada top savunmadan sekti. Boşta kalan meşin yuvarlağa Hakan Çalhanoğlu gelişine sert vuruşunda, kaleci Dibusz son anda meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topa bu kez Yusuf Yazıcı'nın şutunda ise Nego'dan seken meşin yuvarlağı Macaristan savunması uzaklaştırdı.

90+5. dakikada Macaristan farkı 2'ye yükseltti. Milli takımın kullandığı kornerde Macaristan savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. Boşta kalan topu kapan ve Nazım'dan kurtaran Varga, ceza sahası önüne kadar geldi. Bu oyuncunun sağ ayağıyla sert şutunda, Mert'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.



Stat: Puşkaş Arena



Hakemler: Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko (Slovakya)



Türkiye: Mert Günok, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Ozan Tufan (Dk. 71 Berkay Özcan), Mahmut Tekdemir (Dk. 88 Kaan Ayhan), İrfan Can Kahveci (Dk. 55 Yusuf Yazıcı), Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cenk Tosun (Dk. 71 Deniz Türüç)



Macaristan: Dibusz, Fiola, Lang, Szalai, Nego (Dk. 89 Botka), Siger, Nagy, Hangya (Dk. 74 Holender), Kalmar (Dk. 46 Cseri), Könyves (Dk. 46 Varga), Nikolic (Dk. 64 Gyurcso)



Goller: Dk. 57 Siger, Dk. 90+5 Varga (Macaristan)



Sarı kartlar: Dk. 47 Mahmut Tekdemir (Türkiye), Dk. 54 Cseri, Dk. 77 Dibusz, Dk. 78 Holender, Dk. 90+1 Gyurcso (Macaristan)