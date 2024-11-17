A Milli Takım kadrosunda değişiklik!

A Milli Takım'da cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı, kamptan ayrıldı. Cihan Çanak ise A Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptı. TFF, daha sonra yaptığı açıklamada Gökhan Sazdağı'nın da milli kadroya dahil edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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A Milli Takım kadrosunda değişiklik!
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17 Kasım 2024 15:08
A Milli Takım'da Galler maçında sarı kart gören ve Karadağ mücadelesi için cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı, kamptan ayrıldı. Cihan Çanak ise A Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"A Milli Takımımızın Galler ile karşılaştığı UEFA Uluslar Ligi maçında sarı kart görerek 19 Kasım Salı günü Karadağ ile oynanacak son grup müsabakasında cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı, kamptan ayrıldı.

Ümit Milli Takımımızın aday kadrosunda bulunan Cihan Çanak ise, bugün itibarıyla A Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptı."

BİR İSİM DAHA KATILDI

TFF, Abdülkerim ve Cihan Çanak'la ilgili yaptığı açıklamanın ardından yeni bir açıklama yaptı ve Gökhan Sazdağı'nın kadroya dahil edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosuna bir oyuncu ilavesi yapıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'da forma giyen Gökhan Sazdağı, A Milli Takım'ın aday kadrosuna dâhil edildi."

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