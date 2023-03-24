A Milli Takım'ın Almanya yolu Ermenistan'da başlıyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.Başkent Erivan'daki Republican Stadyumu'nda yapılacak maç TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Raul Cabanero ve Inigo Prieto, dördüncü hakemliğini ise Mario Melero Lopez üstlenecek.Grubun diğer maçında ise aynı gün Hırvatistan ile Galler karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Letonya ise ilk maç gününü bay geçecek.A Milli Futbol Takımı'nda Tayyip Talha Sanuç sakatlığı, Abdülkerim Bardakcı da baş ağrısı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)Defans: Zeki Çelik (Roma), Onur Bulut (Beşiktaş), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor)Orta saha-forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Arda Güler, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Mehmet Can Aydın (Schalke 04), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Umut Nayir (HangiKredi Ümraniyespor).