A Milli Takım, Ermenistan maçına hazır!

A Milli Futbol Takımı, bu akşam oynayacağı Ermenistan mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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A Milli Takım, Ermenistan maçına hazır!
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25 Mart 2023 14:52
A Milli Futbol Takımı, bu akşam oynayacağı Ermenistan maçının hazırlıklarını tamamladı.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında bugün TSİ 20.00'de Ermenistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım, son çalışmasını Erivan'da kamp yaptığı otelin terasında, aday kadrodaki oyuncuların katılımıyla gerçekleştirdi.




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