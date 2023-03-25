A Milli Takım, Ermenistan maçına hazır!

A Milli Futbol Takımı, bu akşam oynayacağı Ermenistan maçının hazırlıklarını tamamladı.
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında bugün TSİ 20.00'de Ermenistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım, son çalışmasını Erivan'da kamp yaptığı otelin terasında, aday kadrodaki oyuncuların katılımıyla gerçekleştirdi.
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında bugün TSİ 20.00'de Ermenistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım, son çalışmasını Erivan'da kamp yaptığı otelin terasında, aday kadrodaki oyuncuların katılımıyla gerçekleştirdi.
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