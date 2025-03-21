A Milli Takım'da sürpriz: Rayyan Baniya

Palermo forması giyen Rayyan Baniya, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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A Milli Takım'da sürpriz: Rayyan Baniya
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21 Mart 2025 17:15
UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Macaristan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, rövanş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

A Milli Takım'da Macaristan ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

Palermo forması giyen Rayyan Baniya, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Baniya, Macaristan maçı öncesi A Milli Takım'la antrenmana çıktı.

Palermo'da bu sezon 24 maçta süre bulan 26 yaşındaki Rayyan Baniya, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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