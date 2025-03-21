A Milli Takım'da sürpriz: Rayyan Baniya

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Macaristan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, rövanş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
A Milli Takım'da Macaristan ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesi önemli bir gelişme yaşandı.
Palermo forması giyen Rayyan Baniya, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Baniya, Macaristan maçı öncesi A Milli Takım'la antrenmana çıktı.
Palermo'da bu sezon 24 maçta süre bulan 26 yaşındaki Rayyan Baniya, 2 kez gol sevinci yaşadı.
A Milli Takım'da Macaristan ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesi önemli bir gelişme yaşandı.
Palermo forması giyen Rayyan Baniya, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Baniya, Macaristan maçı öncesi A Milli Takım'la antrenmana çıktı.
Palermo'da bu sezon 24 maçta süre bulan 26 yaşındaki Rayyan Baniya, 2 kez gol sevinci yaşadı.