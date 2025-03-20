A Milli Takım'da sakatlık: Kaan Ayhan

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan ile karşılaşan A Milli Takım'da bir sakatlık yaşandı.



Milli takımda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kaan Ayhan, 20. dakikada sakatlık yaşadı. Kaan Ayhan, sakatlığı sonrası tedavi gördü ve oyuna devam etti.



Kaan, daha sonra ise oyuna devam edemedi ve 25. dakikada oyundan çıktı.



A Milli Takım'da Kaan Ayhan yerine 27. dakikada Mert Müldür oyuna dahil oldu.



