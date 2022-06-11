A Milli Kadın Voleybol Takımı Brezilya'ya gitti

A Milli Kadın Voleybol Takımı Brezilya'ya gitti. Milliler, FIVB Milletler Ligi 2. haftasında 16-19 Haziran'da Brezilya, Sırbistan, Almanya ve Güney Kore ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Kadın Voleybol Takımı Brezilya'ya gitti
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11 Haziran 2022 20:53
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi 2. hafta mücadelesi için Brezilya'ya gitti.

Ligin ilk hafta maçlarının ardından sıralamada 4. olan milliler, 2. hafta karşılaşmalarının oynanacağı Brasilia kentine hareket etti.

Milli takım, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 16-19 Haziran 2022 tarihlerinde Brezilya, Sırbistan, Almanya ve Güney Kore ile mücadele edecek.

Milli kafilede bulunan sporcular şunlar:

Pasörler: Sıla Çalışkan, Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazları: Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Ceren Kapucu

Smaçörler: Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Derya Cebecioğlu, Tuğba Şenoğlu

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay

Liberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç

Program

Milli takımın maç programı (TSİ) şöyle:

16 Haziran - 03.00 / Brezilya-Türkiye

18 Haziran - 00.00 / Sırbistan-Türkiye

19 Haziran - 00.00 / Almanya-Türkiye

20 Haziran - 22.00 / Güney Kore-Türkiye

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