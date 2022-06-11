A Milli Kadın Voleybol Takımı Brezilya'ya gitti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi 2. hafta mücadelesi için Brezilya'ya gitti.



Ligin ilk hafta maçlarının ardından sıralamada 4. olan milliler, 2. hafta karşılaşmalarının oynanacağı Brasilia kentine hareket etti.



Milli takım, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 16-19 Haziran 2022 tarihlerinde Brezilya, Sırbistan, Almanya ve Güney Kore ile mücadele edecek.



Milli kafilede bulunan sporcular şunlar:



Pasörler: Sıla Çalışkan, Cansu Özbay, Elif Şahin



Pasör Çaprazları: Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Ceren Kapucu



Smaçörler: Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Derya Cebecioğlu, Tuğba Şenoğlu



Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay



Liberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç



Program



Milli takımın maç programı (TSİ) şöyle:



16 Haziran - 03.00 / Brezilya-Türkiye



18 Haziran - 00.00 / Sırbistan-Türkiye



19 Haziran - 00.00 / Almanya-Türkiye



20 Haziran - 22.00 / Güney Kore-Türkiye





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