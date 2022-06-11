A Milli Kadın Voleybol Takımı Brezilya'ya gitti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi 2. hafta mücadelesi için Brezilya'ya gitti.
Ligin ilk hafta maçlarının ardından sıralamada 4. olan milliler, 2. hafta karşılaşmalarının oynanacağı Brasilia kentine hareket etti.
Milli takım, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 16-19 Haziran 2022 tarihlerinde Brezilya, Sırbistan, Almanya ve Güney Kore ile mücadele edecek.
Milli kafilede bulunan sporcular şunlar:
Pasörler: Sıla Çalışkan, Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazları: Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Ceren Kapucu
Smaçörler: Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Derya Cebecioğlu, Tuğba Şenoğlu
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay
Liberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç
Program
Milli takımın maç programı (TSİ) şöyle:
16 Haziran - 03.00 / Brezilya-Türkiye
18 Haziran - 00.00 / Sırbistan-Türkiye
19 Haziran - 00.00 / Almanya-Türkiye
20 Haziran - 22.00 / Güney Kore-Türkiye
Ligin ilk hafta maçlarının ardından sıralamada 4. olan milliler, 2. hafta karşılaşmalarının oynanacağı Brasilia kentine hareket etti.
Milli takım, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 16-19 Haziran 2022 tarihlerinde Brezilya, Sırbistan, Almanya ve Güney Kore ile mücadele edecek.
Milli kafilede bulunan sporcular şunlar:
Pasörler: Sıla Çalışkan, Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazları: Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Ceren Kapucu
Smaçörler: Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Derya Cebecioğlu, Tuğba Şenoğlu
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay
Liberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç
Program
Milli takımın maç programı (TSİ) şöyle:
16 Haziran - 03.00 / Brezilya-Türkiye
18 Haziran - 00.00 / Sırbistan-Türkiye
19 Haziran - 00.00 / Almanya-Türkiye
20 Haziran - 22.00 / Güney Kore-Türkiye
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ