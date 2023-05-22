2023 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, Yunanistan ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Avrupa Şampiyonası için çalışmalarına devam eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, Yunanistan ile hazırlık maçına çıkacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yarın oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.



Basketbolseverlerin ücretsiz izleyebileceği karşılaşma, TBF YouTube kanalından canlı yayımlanacak.



Milliler, 15-25 Haziran'da düzenlenecek şampiyonada Sırbistan, Macaristan ve Slovakya ile D Grubu'nda mücadele edecek.







