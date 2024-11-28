A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında geriledi

Sıra



Takım



Puan



Değişim



1



Arjantin



1867,25



-16,25



2



Fransa



1859,78



-0,07



3



İspanya



1853,27



+8,94



4



İngiltere



1813,81



+5,98



5



Brezilya



1777,85



-8,52



6



Portekiz



1756,12



+3,44



7



Hollanda



1747,55



-0,69



8



Belçika



1740,62



-20,65



9



İtalya



1731,51



+2,11



10



Almanya



1703,79



+0,2





A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında iki basamak gerileyerek 28. sırada yer aldı.Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 10,91 puan kaybederek 1537,24 puan ile 28. basamakta bulundu.Dünya Kupası'nın son sahibi ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, ilk sırayı kaptırmadı.Listenin ilk 5 sırasındaki ekipler yerini korurken, Portekiz 6. sıraya, Hollanda ise 7. sıraya yükseldi. Belçika ise iki basamak geriledi.