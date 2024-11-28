A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında geriledi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 2 basamak gerileyerek 28. sıraya düştü. Zirvede ise Arjantin yerini korudu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında geriledi
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28 Kasım 2024 17:50
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında iki basamak gerileyerek 28. sırada yer aldı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 10,91 puan kaybederek 1537,24 puan ile 28. basamakta bulundu.

Dünya Kupası'nın son sahibi ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, ilk sırayı kaptırmadı.

Listenin ilk 5 sırasındaki ekipler yerini korurken, Portekiz 6. sıraya, Hollanda ise 7. sıraya yükseldi. Belçika ise iki basamak geriledi.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

Sıra

 Takım

 Puan

 Değişim
1

 Arjantin

 1867,25

 -16,25
2

 Fransa

 1859,78

 -0,07
3

 İspanya

 1853,27

 +8,94
4

 İngiltere

 1813,81

 +5,98
5

 Brezilya

 1777,85

 -8,52
6

 Portekiz

 1756,12

 +3,44
7

 Hollanda

 1747,55

 -0,69
8

 Belçika

 1740,62

 -20,65
9

 İtalya

 1731,51

 +2,11
10

 Almanya

 1703,79

 +0,2
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