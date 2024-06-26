A Milli Basketbol Takımı'nın medya günü gerçekleşti

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden Milli Erkek Basketbol Takımı, medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi.



BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen medya gününde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Alper Yılmaz, Başantrenör Ergin Ataman ve kaptan Sertaç Şanlı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Çalışmalarını 1 Temmuz Pazartesi gününe kadar İstanbul'da gerçekleştirecek olan A Milliler, yarın Filipinler ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.



Ay-yıldızlılar, 2 Temmuz ise ikili temas karşılaşması oynamak üzere Fransa'ya gidecek ve son olarak 6-7 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'da hazırlık turnuvasına katılarak kamp çalışmalarını noktalayacak.



"HALKIMIZA TEŞEKKÜRLER"



2025 Avrupa Şampiyonası için hazırlık süreci organize ettiklerini belirten Başkan Hidayet Türkoğlu, "Yeniden milli takım heyecanı. 2025 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmak için hazırlık süreci organize ettik. Hasan Başkan'a evinin kapılarını bize açtığı için teşekkür ederiz. Milli takıma başarılar diliyorum. Burada bulunan arkadaşlar inanmıyorum ki bu fırsatı iyi değerlendirip gösterdikleri performansla ülkemizi gururlandıracaktır. Bu tip organizasyonlar her zaman çok heyecanlı olmuştur. Amacımız Türk basketbolunun milli takımlar anlamında her zaman daha iyi yerlere gelmesidir. Milli takıma destek veren Türk halkına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"ATEŞİ ŞİMDİDEN YAKTIK"



Başantrenör Ergin Ataman, ilk hazırlık maçında Filipinler ile karşılayacaklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Ben burada olmaktan çok büyük keyif alıyorum. Türk basketboluna bir katkıda bulunabilirsem… Maalesef milli takımlar düzeyinde çok büyük katkımız olamadı. Alışkanlarımızı değiştirdik. Geçmişte oyuncularımızı serbest bıraktık. Milli takımımızı 2 haftalık bir hazırlık kampına davet ettik. Bu kampa daha çok eleme maçlarında oynayabilecek oyuncuları çağırdık. Sistemimizi oluşturmaya çalışıyoruz. 4 de önemli hazırlık maçı yapacağız. İlk maçımızı Filipinler ile oynayacağız. Önümüzdeki hafta çok zorlu 3 maç yapacağız. Fransa, Sırbistan ve Hollanda ile maç yapacağız. A Milli Takımı'mız Kasım ve Şubat'ta 2'şer eleme maçı yapacak. Bizim çok iyi bir jenerasyonumuz var. En önemli 5 oyuncumuzun NBA'de olması en büyük sıkıntı. Eleme maçlarında olmayışları bizi ciddi anlamda sıkıntıya sokuyor. 2025 Avrupa Şampiyonası'na katıldığımız takdirde NBA'de olanlarla da temas halindeyim. Dün Alperen aradı, çok motive olmuş. 'Gelecek yaz şampiyona öncesi milli takıma katılacağım ve milli takımı madalyaya taşıyacağız' dedi. Cedi de çok istekli. Diğer oyuncular da aynı. NBA'deki oyuncuların da katılmasıyla Türk Milli Takımı'nın alışkın olduğum şampiyonluklar için mücadele edeceğini düşünüyorum. Hedefimiz 2025 Avrupa Şampiyonası'nda madalya ve şampiyonluk. Bunun da ateşini şimdiden yakmış durumdayız."



"KENDİMİZİ TEST EDECEĞİZ"



A Milli Erkek Basketbol Takımı kaptanı Sertaç Şanlı, iyi takımlarla maçlar yapacaklarını vurgulayarak, "Hedefimiz Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanmak. Herkes bunun bilincinde. Daha iyi hazırlanmamız lazım önümüzdeki pencereye. Nasıl bir oyun oynamak ve nasıl bir karakter sahaya koymak istediğimizin farkındayız. İyi takımlarla maç yapacağız. Çok zorlu ve kendimizi test edebileceğimiz bir 2 hafta olacak. Hedefimiz buradan iyi sonuçlarla çıkıp hazırlık maçlarına hazır olmak. Avrupa Şampiyonası'na gidip orada hedefimiz madalya kazanmak. NBA'den de gelecek oyuncularla madalya hedefi olan bir kadro oluşturacağız. Bunun için çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.





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