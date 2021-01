HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA?

9 Ocak Cumartesi günü hem Süper Lig'de, hem de Avrupa'da oldukça kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...Süper Lig'de 18. Hafta mücadelesinde Göztepe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligin başından bu yana ben açıkçası Göztepe'nin saha içi organizasyonu tarafında sıkıntıları olduğunu düşünüyorum. İlk 5 sıra içinde yer aldıkları dönem de dahil ben aşağı sıralara düşebileceklerini bu satırlarda sizlerle paylaştım. Eğer bir an önce toparlanamazlarsa sıkıntılı günler yaşayabilirler. Antalyaspor ise Karagümrük karşısında aldığı 3 puanla kendine geldi ve büyük şok yaşadığı Hatay maçı sonrası 4 puan almayı başardı. Ben zorlu mücadele alternatif seçimlerden 2-3 gol tercihini önereceğim.İrfan Can Eğribayat, Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Murat Paluli, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Ndiaye, Beykan Şimşek, Napoleoni, IdeyeBoffin, Naldo, Kudryashov, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Gökdeniz Bayrakdar, Amilton, D. OrgillSüper Lig'de 18. Hafta mücadelesinde Kayserispor sahasında Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Hafta içi Denizli deplasmanında adeta maden gibi 3 puan bulan ve biraz da olsa nefes alan Kayserispor buna rağmen alt sıralardan kurtulma adına halen daha ciddi tehlike altında. En son Samet Aybaba ile de yollarını ayıran Sarı-Kırmızılılar, istikrarsızlığını faturasını ağır ödüyorlar. Malatyaspor ise bence iyi gidiyor. Lig sonuna kadar alt sıra sıkıntısı yaşamadan rahat şekilde ilerleyeceklerdir. Bu zorlu maçta ise size deplasman ekibinin çifte şansını önermek istiyorum. 02 tercihi kuponlara yazılabilir.Doğan Alemdar, Kolovetsios, Kvrzic, Aziz Behich, Sapunaru, Kanga, A. Lennon, Campanharo, Ackah, Avramovski, AlibecErtaç Özbir, Wallace, Semih Kaya, Chebake, Bülent Cevahir, Acquah, Ahmed Ildız, Fofana, Topalli, Adem Büyük, TettehSüper Lig'de 18. Hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Son 2 maçta arka arkaya puanlar kaybeden ve zirve yarışında ağır yaralar alan Galatasaray sahasında G.Birliği karşısında yara sarmaya çalışacak. Özellikle Konya deplasmanında savunma tarafında büyük açıklar veren G.Saray'ın mutlaka arka tarafı toparlaması gerekiyor. Elbette Marcao çok önemli etken ama yine de ortaya çıkan hatalar ilerisi için umut vermiyor. G.Birliği ise oldukça formda ve bence gayet iyi oynuyorlar. İstanbul'da gollü ve keyifli bir maç bekliyorum. Üst seçimi ideal tercih olur.Okan Kocuk, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, DiagneNordfeldt, Johansson, Arda, Zargo Toure, Polomat, Soner Dikmen, Piris, Sefa Yılmaz, Ayite, Candeias, Gökhan Altıparmakİspanya Ligi'nde Granada ile Barcelona karşı karşıya gelecek. İlk 6 içine girmek isteyen Granada, Valencia'yı yendikten sonra Eibar deplasmanında istemediği bir yenilgi aldı. Ancak geçen sezon Eylül ayında iç sahada yendikleri Barcelona'yı bir kez daha devirmek istiyorlar. Barcelona bu sezon deplasmanlarda büyük sıkıntılar yaşadı ama son 3 dış saha maçını kazanarak kendilerine geldiler. Üstelik Athletic Bilbao deplasmanında 1-0 geriden gelip 3-2 kazanmak Barcelona'ya gücünü hatırlattı diyebiliriz. Granada deplasmanına favori çıkacak Barcelona bu çıkışı yakalamışken deplasmanda da olsa takılmaz. Barcelona'ya kuponlarda yer verebiliriz.Silva; Foulquier, Vallejo, Sanchez, Neva; Herrera, Gonalons; Kenedy, Suarez, Puertas; SoldadoTer Stegen; Dest, Araujo, Mingueza, Alba; De Jong, Busquets; Griezmann, Pedri, Dembele; Messiİngiltere'de FA Cup'ta Arsenal ile Newcaste United karşı karşıya gelecek. Arsenal kötü günler geçirdi ama son 3 lig maçını kazanarak biraz olsun nefes aldılar. Bundan sonra yukarıya doğru yükseleceklerdir ama şimdi karşılarında Newcastle engeli var. Ligde kötü sonuçlar alan Newcastle da bu maçı kazanarak moral bulmak ve sonrasında lige daha iyi dönmek istiyor. Arsenal her ne kadar akıllarda soru işareti oluştursada bu maçı kazanacaklardır. Arsenal galibiyetini kuponlarda değerlendirebiliriz. Alternatifimiz 3,5 Alt olabilir.Runarsson; Cedric, Gabriel, Luiz, Maitland-Niles; Partey, Ceballos; Martinelli, Willock, Pepe; NketiahDubravka; Manquillo, Fernandez, Clark, Dummett, Krafth; J Murphy, Shelvey, Hendrick, Almiron; Gayleİtalya Ligi'nde Milan ile Torino karşı karşıya gelecek. Milan hafta sonu Juventus'a kaybederek liderlik koltuğundan olmadı ama rakibinin farkı azaltımasını engelleyemedi. Şampiyonluk yarışında geri düşün Milan havasını kaybedebilir ve bu nedenle Juventus mağlubiyetinin kötü yöndeki etkilerini ortadan kaldırmak için Torino'yu kayıpsız geçmeleri gerekiyor. 12 puanla ateş hattının hemen üstünde yer alan Torino bir türlü toparlanamıyor. Atalanta, Lazio, Inter, Juventus ve Roma'ya kaybeden Torino'nun Milan'a direnebileceğini düşünmüyorum. Milan evinde oynadığı maçta kazanarak liderlik koltuğunu kimseye kaptırmayacaktır.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Hakan Çalhanoğlu, Diaz; LeaoSirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belottiİspanya Ligi'nde Osasuna ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Son 3 maçından beraberlikle ayrılan kötü bir sezon geçiriyor. 14 puanla ateş hattına yer alan Osasuna, bu sezon ligde sadece Celta Vigo ve Cadiz'i yenebildi. Barcelona'dan 4, Atletico Madrid'den 3 yiyen Osasuna'nın Real Madrid karşısında da hiç şansı yok diyebiliriz. Son 7 haftada 6 galibiyet 1 beraberlik alan Real Madrid, Osasuna deplasmanında istediği sonuca ulaşacaktır. Real Madrid'i kuponlara yazabiliriz.Herrera; Roncaglia, D Garcia, Hernandez, Cruz; Moncayola, Oier, Brasanac; R Garcia, Calleri, TorresCourtois; Vazquez, Ramos, Varane, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Viniciusİngiltere'de FA Cup'ta Manchester United ile Watford karşı karşıya gelecek. Championship'te yer alan Watford yeniden Premier Lig'e dönmek istiyor ama bu arada Manchester United gibi bir takımı eleyerek adlarından söz ettirmeleri de onlar için keyifli bir sonuç olabilir. Ancak ligde iyi giden Manchester United, Lig Kupası'nda ezeli rakibi Manchester City'ye yarı finalde kaybetti ve bu maça daha yüksek konsantrasyonla çıkacaktır. Manchester United bir haftada iki kupadan elenmek istemiyor ve bu maçı kazanacaklardır. Oran yükseltmek için ilk yarı Manchester United galibiyetini düşünebiliriz.Henderson; Tuanzebe, Bailly, Maguire, Alex Telles; Matic, Van de Beek; James, Mata, Greenwood; MartialBachmann; Navarro, Troost-Ekong, Wilmot, Masina; Hughes, Chalobah, Cleverley, Sarr; Gray, DeeneyAlmanya Bundesliga'da Bayer Leverkusen sahasında Werder Bremen'i konuk edecek. Ev sahibi ekip, sadece 2 kere kaybetti. Bu mağlubiyetleri de son 2 haftada üst üste yaşadılar. Konuk Werder Bremen ise son olarak Union Berlin'e mağlup oldu. Bremen'in ligde oynadığı 11 maçta aldığı galibiyet sayısı sadece 1. Bu performansları da onlar ligin altı sıralarına doğru itti. Ancak dış sahalarda nispeten daha başarılı sonuçlar alıyorlar. 14 puanın, 9'unu deplasmanlarda elde ettiler. Bu maç öncesinde ev sahibi ekipte eksik listesi bir hayli kabarık. Sakatlıkları Palacios, Aranguiz, Arias, Bellarabi ve Weiser'in forma giymesi beklenmiyor. Önemli eksikler var ancak yine de 2 maçlık mağlubiyet serilerini Bremen karşısında sona erdirirler. Leverkusen kazanır.Hradecky; Bender, Tah, Tapsoba, Weiser; Wirtz, Baumgartlinger, Amiri; Bailey, Schick, DiabyPavlenka; Gebre-Selassie, Toprak, Friedl, Augustinsson; Eggestein, Gross; Schmid, Osako, Bittencourt; SargentBundesliga'da Schalke 04 sahasında Hoffenheim'i konuk edecek. Ev sahibi ekibin ligdeki kötü gidiş son bulmuyor, bulacağa da benzemiyor. Kupa galibiyetinin ardından Hertha Berlin deplasmanından 3-0 mağlubiyetle döndüler. Hoffenheim ise Avrupa ve ligi aynı anda götürmedi. UEFA'da gruptan çıksalar da ligde düşme potasının çok uzağında değiller. Ligde oynadıkları son 4 maçın 3'ünü kaybettiler. Ancak gollü maçlara imza attıkları da bir gerçek. Hoffenheim'a da çok güvenmiyor. Gol bahsine yönelmek daha doğru. Karşılıklı gollerle 2.5 üstüne geçilir.Fahrmann; Stambouli, Ozan Kabak, Nastasic, Oczipka; Mascarell, Serdar; Schopf, Uth, Harit; HoppeBaumann; Posch, Adams, Vogt, Sessegnon; Samassekou, Gacinovic, Baumgartner; Bebou, Belfodil, KramaricAlmanya Bundesliga'nın 15'inci haftasında zirve takipçisi Leipzig, sahasında Borussia Dortmund'u konuk edecek. Ev sahibi ekip, 31 puanla ikinci sırada. Dortmund ise yaşadığı kayıplarla birlikte zirvenin biraz uzağında kaldı. Terzic yönetimindeki ilk zorlu maçlarına çıkacaklar. Leipzig bu sezon sadece 1 kere kaybetti. Etkili bir takım ve her geçen gün üstünü koyuyorlar. Bu maç öncesinde Leipzig'de Henrichs sakat. Mukiele'nin durumu ise maç saatinde belli olacak. Dortmund'da ise Hazard ve Bellingham'ın oynaması beklenmiyor. Golcü iki takımın maçında karşılıklı gol var mantıklı. Ancak taraf bahsinde Leipzig daha önde.Gulasci; Adams, Orban, Upamecano, Halstenberg; Haidara, Kampl, Sabitzer; Olmo, Poulsen, ForsbergBurki; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Emre Can; Sancho, Reus, Reyna; HaalandFransa Ligue 1'in 19'uncu haftasında Paris Saint Germain sahasında Brest'i konuk edecek. Ev sahibi ekip, Lille'in kaybettiği haftada galip gelemese de puanları eşitledi ve 2'nci sıraya yükseldi. Brest ise orta sıralarda. Bu sezon oynadıkları futbol fena sayılmaz. Gollü biten maçlarıyla lige renk verdikleri söylenebilir. Lille ve Lyon gibi 2 takımdan 4 puan almayı başardılar. PSG yeni teknik direktörü önderliğinde çıksa da önemli eksikler var. Açılan orandan PSG galibiyeti oynanmaz. Ancak Brest'in de performansı göz önüne alınırsa, karşılıklı gol var denenebilir.Navas; Dagba, Marquinhos, Kehrer, Bakker; Gueye, Herrera, Verratti; Di Maria, Kean, MbappeLarsonneur; Pierre-Gabriel, Chardonnet, Herelle, Perraud; Faivre, Lasne, Belkebla, Honorat; Mounie, CardonaFransa Ligue 1'in 19'uncu haftasında Lille deplasmanda Nimes'in konuğu olacak. Konuk ekip, iç sahada Angers'e mağlup olarak büyük yara aldı. Bu sonuçla beraber de evlerinde ilk kez kaybettiler. Nimes ise ligin dibinde. 18 maçta sadece 12 puanları var. Son 10 maçta sadece 4 puanları var. Ligin son haftasında da Strasbourg'a 5-0 kaybettiler. Lille geçen haftanın telafisi için bu maçı kazanacaktır. Ancak güvenmeyenler üst seçeneklerine de kuponlarında yer verebilir.Reynet; Burner, Briancon, Guessoum, Meling; Fomba, Cubas; Zinedine Ferhat, Benrahou, Eliasson; RouxMaignan; Djalo, Fonte, Botman, Bradaric; Ikone, Andre, Soumare, Bamba; David, Burak Yılmaz