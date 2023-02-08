69 yaşındaki kişi enkazdan 57 saat sonra kurtarıldı

Tokat Belediyesinden alınan bilgiye göre, belediyeye bağlı itfaiye ekipleri, depremin ardından Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde arama kurtarma faaliyetlerine destek veriyor.
Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, Esenler Belediyesi ve UMKE ekipleriyle depremden yaklaşık 57 saat sonra ilçe merkezinde enkaz altında kalan 69 yaşındaki Fahrettin Özgil'i kurtardı.
Depremzede, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.
Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, Esenler Belediyesi ve UMKE ekipleriyle depremden yaklaşık 57 saat sonra ilçe merkezinde enkaz altında kalan 69 yaşındaki Fahrettin Özgil'i kurtardı.
Depremzede, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.
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