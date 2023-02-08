69 yaşındaki kişi enkazdan 57 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde enkaz altında kalan 69 yaşındaki kişi, yaklaşık 57 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
69 yaşındaki kişi enkazdan 57 saat sonra kurtarıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2023 16:11
Tokat Belediyesinden alınan bilgiye göre, belediyeye bağlı itfaiye ekipleri, depremin ardından Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde arama kurtarma faaliyetlerine destek veriyor.

Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, Esenler Belediyesi ve UMKE ekipleriyle depremden yaklaşık 57 saat sonra ilçe merkezinde enkaz altında kalan 69 yaşındaki Fahrettin Özgil'i kurtardı.

Depremzede, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ