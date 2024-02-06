6 Şubat 2023! Unutmadık, unutmayacağız...

Ülkemizin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan, 11 ilde hissedilen geride unutulmaz bir acı ve yıkım bırakan 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve ülkemize bir kez daha sabırlar diliyoruz.Birinci derecede deprem kuşağında olan ilimizde bir daha deprem yaşamamak ya da olası deprem durumunda can ve mal kaybına uğramamak en büyük temennimizdir. Bunun için hepimize düşen görevler vardır. Öncelikle ve özellikle 'Deprem öldürmez bina öldürür' sözünü aklımızdan çıkarmamalıyız.Depremle yaşamasını öğrenmek, yaşadığımız alandaki binaları depreme dayanıklı hale getirmek ve yaşadığımız yüzyılın bilimsel verileri ışığında her zaman bu doğa olayına hazırlıklı olmalıyız. Yaşanan büyük acıdan ders çıkararak, buna uygun hareket etmeliyiz. Doğal afetler elbette engellenemez ancak alınacak tedbirler ve oluşturulan bilinç ile zararlarını en aza indirebilir.Bugün 6 Şubat 2024! Yüreklerimizi yakan o gecenin üstünden tam bir yıl geçti ama bu geçen sürede kaybettiğimiz canları, anılarımızı, yaşadıklarımızı asla unutmadık, unutmayacağız....Son olarak böyle bir acının ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı özlemle anıyoruz...