5 Şubat Cumartesi iddaa tahminleri!





GAZİANTEP FK - SİVASSPOR

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA

KARAGÜMRÜK - YENİ MALATYASPOR

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR

INTER - MİLAN

BAYERN MÜNİH - LEIPZIG

FIORENTINA - LAZIO

MONACO - LYON

5 Şubat Cumartesi günü günü Türkiye'de ve Avrupa'da oldukça kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde Gaziantep sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde 9. sıraya kadar yükselen Gaziantep son maçlarda oldukça formdalar. Özellikle de sahalarında gayet iyi futbol oynuyorlar. Erol Bulut ve öğrencileri iç sahada henüz mağlup olmadı ve 10 maçta 26 puan toplayarak bu alanda en iyi takım görünütüsü veriyorlar. Sivas ise 10. sırada ve daha da yukarılara çıkabilmek için bu tarz maçlara puan parolası ile hazırlanıyorlar. Ben Antep'te en az 2 gol izleyeceğimizi düşünüyorum. 1,5 üstü seçimi 1.39'luk oranı ile kuponlara yazılabilir.Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde lider Trabzonspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Ligde en son oynadığı maçta ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda zor da olsa yenerek lidelriğini perçinleyen Trabzonspor, mutlu son için artık gün sayıyor. Yıllar sonra bu hedefe ulaşmak isteyen Bordo Mavililer, hata yapmak istemiyor ve bunun için oldukça temkinliler. Bu hafta da karşılarında son haftaların en formda takımı olarak değerlendirebileceğimiz Kasımpaşa olacak. Mavi Beyazlılar son 5 maçta 15 puan aldı ve alt sıralardan yukarılara doğru tırmandılar. Elbette henüz garantilenmiş bir şey yok ama rüzgar ciddi şekilde arkalarında diyebiliriz. Trabzon'da keyifli ve bol pozsiyonlu bir karşılaşma bekliyorum. 2,5 üstü seçimi ideal tercih olacaktır.Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde Karagümrük sahasında Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde orta sıralarda yer almaya devam eden Karagümrük 30 puanda ve tehlike bölgesinin sadece 6 puan üzerinde yer alıyorlar. Elbette kadro kaliteleri ve istikrarlı yapıları ile çok küme düşecek bir hava da olmasalar da çok dikkatli olmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Malatyaspor ise bence şu anda küme düşmenin en büyük adayı konumunda diyebiliriz. Artık onlar için her maç final niteliği kazandı ve mutlaka maç kazanmalılar. Ben rakibine göre kadro ve oyun gücü farkı ile Karagümrük'ün kazanmasını bekliyorum. 1 seçimi ideal tercih olacaktır.Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Bu sezona iyi başlamasına rağmen devamını getiremeyen ve çok özlediği şampiyonluktan oldukça uzaklaşan Sarı Lacivertliler, zor bir maç periyoduna girmiş durumdalar. İlk halka olarak da ligin en iyi takımlarından birisi olarak değerlendirebileceğimiz Başakşehir ile karşılaşacaklar. Özellikle de Başakşehir hocası ve eski Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu adına oldukça duygusal bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Sarı Lacivertliler kalan maçlarda en iyi performansı göstererek ligi bitirebileceği en üst sırada tamamlamak isteyecektir. Ben Kadıköy'de keyifli bir karşılaşma bekliyorum. Zorlu müsabaka için KG Var seçiminin de ideal tercih olacağı düşüncesindeyim.İtalya Serie A'nın 24'üncü haftasında şampiyonluk yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Inter'in konuğu Milan olacak. Inter, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid mağlubiyetinin ardından çıktığı 8 maçın 7'sini kazanmayı başardı. 1 maçta ise Atalanta ile golsüz berabere kaldılar. Milan ise Spezia mağlubiyetinin ardından yine sahasında Juventus ile berabere kaldı. Bu kayıplarla zirvenin 4 puan gerisinde kaldılar. Inter sahasında mağlup olmayan tek takım durumunda. 29 gol atıp sadece 8 gol yediler. Milan'ın deplasman karnesi kötü olmasa da İnter, kazanarak liderliğini perçinler.Almanya Bundesliga'nın 21'inci haftasında lider Bayern Münih sahasında Leipzig'i konuk edecek. Bayern, Gladbach mağlubiyetinin ardından çıktığı 2 maçı da rahat kazandı. Bu iki maçta rakip ağlara 8 gol gönderdiler. Leipzig'in ise 4 maçlık galibiyet serisi var. Sezona kötü başlangıç yaptıktan sonra Avrupa sıralarını yakalamak için mücadele ediyorlar. Bayern iç sahada oynadığı 10 maçın 8'ini kazandı. Leipzig ise deplasmanda oynadığı 9 maçta sadece 7 puan alabildi. Dış sahalardaki sorunlarını çözmüş değiller. Ancak ben bu maçta skor bulacaklarını düşünüyorum. Banko kuponlara önerim Münih galibiyet olacak. Oranı arttırmak isteyenler Bayern galibiyetinin yanına 2.5 üstünü de ekleyebilir.İtalya Serie A'nın 24'üncü haftasında Avrupa Kupaları sıralarını yakalamak isteyen iki takımın karşılaşmasında Fioretina sahasında Lazio'yu konuk edecek. Fioretina'da Vlahovic'in takımdan ayrılmasının ardından dikkatler hücum oyuncularının üstünde olacak. Nasıl bir performans verecekleri merakla bekleniyor. Vlahovic'in yerine Piatek ve Cabral'ı hücum hattına takviye ettiler. Son 10 maçta sadece 1 kere yenildiler. Bununla birlikte 3 beraberlikleri, 6 da galibiyetleri var. Lazio ise aynı periyotta iki kez yenildi. Onların da lig ve kupa olmak üzere 3 maçlık yenilmeme serileri var. Bu maçlarda gol yemeseler de aslında savunmada bazı aksaklıkları var. Fioretina bunları değerlendirebilecek bir takım. Denk güçte iki takımın karşılaşmasında beraberlik ön plana çıkıyor. Yüksek oranlı kuponlarda denenebilir.Fransa Ligue 1'in 23'üncü haftasında Monaco sahasında Lyon'u konuk edecek. Konuk Lyon son 10 maçında sadece 1 kere kaybetti. 5 maçlık beraberlik serisi yakaladıktan sonra 3 maçta ise sahadan 9 puanla ayrıldılar. Sezon başında savunmada yaşadıkları sıkıntıları da son haftalarda aşmayı başardılar. Monaco ise son 10 maçında 2 kez sahadan puansız ayrıldı. Montpellier'e dış sahada mağlup olduktan sonra yine deplasmanda Lens'i 4-2 yenerek havayı hemen değiştirdiler. İki takımda Avrupa kupaları sıralarını yakalamak adına mücadele ediyor. Lyon savunmada iyi işler yapsa da Monaco iç sahada gol bulacaktır. Lyon'un da skor üretmesini bekliyorum. Karşılıklı gol var en ideal seçim olur.