45 madalyası bulunan milli judocu, 2028 Olimpiyat Oyunları hedefiyle çalışıyor

Judoda ulusal ve uluslararası turnuvalarda 45 madalya kazanan 22 yaşındaki milli sporcu Serdem Daharlı, ABD'de düzenlenecek 2028 Olimpiyat Oyunları'na kota alabilmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.



Babasının tavsiyesiyle Samsun DSİ Spor Kulübü'nde 10 yaşında judoya başlayan Serdem, elde ettiği başarılarla milli takıma yükseldi.



Kariyerinde 2016 Balkan şampiyonluğu, Avrupa'da iki üçüncülük, geçen sene Kosova'daki Balkan Şampiyonası'nda da bronz madalya olan Serdem, Antalya'da 9-10 Mart'ta düzenlenen Spor Toto Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalyaya ulaştı.



Bugüne kadar 15'i uluslararası, 30'u da ulusal organizasyonlarda olmak üzere toplam 45 madalya elde eden Serdem, ABD'nin Los Angeles kentinde 2028'de yapılacak Yaz Olimpiyat Oyunları'na kota almak için antrenörü Serkan Süer yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.



Serdem Daharlı, AA muhabirine, 12 yıldır judoyu severek yaptığını söyledi.



Bugüne kadar katıldığı tüm Türkiye şampiyonalarında derece elde ettiğini belirten Serdem, "2013 yılından bu yana milli takımdayım. Haftanın en az 5 günü antrenman yapıyorum. Bu antrenmanlar sonucunda kürsüdeki yerimi korumak istiyorum." dedi.



Milli sporcu, 2028'deki olimpiyatlar için kota kazanmak istediğini vurgulayarak, "Kota kazandığımda da olimpiyatlara gidip orada mutlaka derece yapmak istiyorum. İstiklal Marşı'mızı o kürsüde okumayı çok istiyorum." ifadelerini kullandı.



Samsun DSİ Spor Kulübü Judo Antrenörü Serkan Süer ise Serdem'in azimli bir sporcu olduğuna işaret ederek, "Katıldığı her müsabakada madalya aldı. Çalışkan bir sporcu. Avrupa ve dünya şampiyonalarında kotayı doldurup 2028 Olimpiyatları'na hedef koyduk. Bu hedefi gerçekleştirmek için mücadele ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



