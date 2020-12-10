"4. hakem ne olursa olsun cezalandırılmalı"

PSG'nin 28 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Marco Verratti, ırkçılık nedeniyle yarıda kalan ve sonrasında tamamlanan Başakşehir'i konuk ettikleri maç ve süreçle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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'4. hakem ne olursa olsun cezalandırılmalı'
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10 Aralık 2020 00:29
PSG'nin İtalyan orta saha oyuncusu Marco Verratti yarıda kalan ve tamamlanan Başakşehir karşılaşmasıyla ilgili konuştu.

Yarıda kalan karşılaşmadaki sürecin herkes tarafından kolay geçmediğini söyleyen Verratti, "Herkes için zordu hem bizim hem de maçı izleyenler için kolay olmayan bir süreç yaşadık. Biz herkese örnek olmalıyız. Hakem değişimini isteyerek önemli bir duruş gösterdik." diye konuştu.

İnsanlara örnek olma misyonları olduğunu söyleyen Verratti yarıda kalan maçın 4. hakeminin ne olursa olsun cezalandırılması gerektiğine inandığını belirterek, "Yarıda kalan maçın 4. hakemi cezalandırılmalıdır. Yapacağımız en akıllıca şey maçı yarıda bırakmaktı. Gelecekte de bu gibi konulara daha fazla örnek olmaya çalışacağız. Bir hata yapıldı ve kim olursa olsun cezalandırılmalı. Bazı oyuncular daha çok etkilendi ve maçı yarıda bırakmaktan başka çare yoktu" söylerini kullandı.

Kazanıp gruptan çıktıkları mücadeleyi değerlendiren İtalyan oyuncu, "Kazandığımız için mutluyuz, grupları geçtik. Leipzig ve Manchester United karşısında önemli maçlar çıkardık. Takım olarak biz de farklı bir dönemden geçiyoruz. Yolumuza devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.



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