39 yaşındaki Atiba'dan inanılmaz istatistik

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 3-2 yendi.

39 yaşındaki Atiba Hutchinson, siyah-beyazlıların karşılaşmada en çok koşan ismi oldu.

İşte Beşiktaşlı oyuncuların koşu mesafeleri

Atiba - 11751 metre

Kenan Karaman - 11576 metre

Ghezzal - 10444 metre

Umut Meraş - 10170 metre

Batshuay - 9324 metre

Welinton - 8917 metre

Teixeira - 7926 metre