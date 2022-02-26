39 yaşındaki Atiba'dan inanılmaz istatistik

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 3-2 yendi.
39 yaşındaki Atiba Hutchinson, siyah-beyazlıların karşılaşmada en çok koşan ismi oldu.
İşte Beşiktaşlı oyuncuların koşu mesafeleri
Atiba - 11751 metre
Kenan Karaman - 11576 metre
Ghezzal - 10444 metre
Umut Meraş - 10170 metre
Batshuay - 9324 metre
Welinton - 8917 metre
Teixeira - 7926 metre
Necip Uysal - 6341 metre
"ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"
39 yaşındaki futbolcu, Sivasspor galibiyetinin ardından "Bütün takım gibi ben de elimden geleni yapıyorum. İki maçtır kazanıyoruz ve bu şekilde seriler yaparak üst üste galibiyetler almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"
39 yaşındaki futbolcu, Sivasspor galibiyetinin ardından "Bütün takım gibi ben de elimden geleni yapıyorum. İki maçtır kazanıyoruz ve bu şekilde seriler yaparak üst üste galibiyetler almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.