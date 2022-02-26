39 yaşındaki Atiba'dan inanılmaz istatistik

Beşiktaş'ın Sivasspor'u 3-2 yendiği karşılaşmada 39 yaşındaki Atiba Hutchinson, siyah-beyazlıların en çok koşan ismi oldu.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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39 yaşındaki Atiba'dan inanılmaz istatistik
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26 Şubat 2022 23:04
Atiba Hutchinson
Atiba Hutchinson
Beşiktaş
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 3-2 yendi.
 
39 yaşındaki Atiba Hutchinson, siyah-beyazlıların karşılaşmada en çok koşan ismi oldu.
 
İşte Beşiktaşlı oyuncuların koşu mesafeleri
 
Atiba - 11751 metre
 
Kenan Karaman - 11576 metre
 
Ghezzal - 10444 metre
 
Umut Meraş - 10170 metre
 
Batshuay - 9324 metre
 
Welinton - 8917 metre
 
Teixeira - 7926 metre
 
Necip Uysal - 6341 metre

"ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"

39 yaşındaki futbolcu, Sivasspor galibiyetinin ardından "Bütün takım gibi ben de elimden geleni yapıyorum. İki maçtır kazanıyoruz ve bu şekilde seriler yaparak üst üste galibiyetler almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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