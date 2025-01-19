3. Lig'de 16. haftanın toplu sonuçları

3. Lig'de 16. hafta maçları oynandı ve karşılaşmada alınan sonuçlar belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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3. Lig'de 16. haftanın toplu sonuçları
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19 Ocak 2025 17:18
Son güncelleme 19 Ocak 2025 18:15
Nesine 3. Lig'de 16. haftanın perdesi kapandı.

Gruplarda bugün yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:


1. Grup

23 Elazığ FK-Artvin Hopaspor: 0-2

Kemerkent Bulvarspor-Bornova 1877 Sportif Faaliyetler: 2-0

Kırşehir Futbol-Karşıyaka: 0-4

Bursaspor-Düzce Cam Düzcespor: 0-0

Belediye Kütahyaspor-Tokat Belediye Plevnespor: 0-0

HG Hospital Kahramanmaraşspor-Muşspor: 1-3

Kuşadasıspor-Anadolu Üniversitesi: 0-2


2. Grup

Muğlaspor-Yurt Et Amasyaspor: 1-1

Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Tire 2021 FK: 0-1

Uşakspor-Etimesgut Belediyespor: 1-1

Fatsa Belediyespor-Balıkesirspor: 0-3

T. Metal 1963-Beykoz İshaklıspor: 2-1

İnegöl Kafkasspor-Nevşehir Belediyespor: 1-0

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Adıyaman FK: 1-1


3. Grup

Çorluspor 1947-Bayburt Özel İdarespor: 2-1

Alanya 1221-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-1

Çankayaspor-1923 Mustafakemalpaşaspor: 2-0

Aliağa Futbol-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-0

Pazarspor-Küçükçekmece Sinopspor: 1-3

Viranşehir Belediyespor-10 Numara Sportif Efeler 09: 1-0

Karabük İdmanyurdu-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 1-2


4. Grup

Kolibri Ağrı 1970-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 0-0

Büyükçekmece Tepecikspor-Kırıkkale FK: 0-2

Solwie Enerji Erciyes 38-Zonguldakspor: 0-1

Polatlı 1926-Sebat Gençlikspor: 2-2

Niğde Belediyespor-Mardin 1969: 0-2

Edirnespor-Orduspor 1967: 0-4

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