3.Avrupa Oyunları'nda, Milli sporcumuzdan beşincilik!

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda atıcılık branşında kadınlar 10 metre havalı tabancada Şevval İlayda Tarhan, 5. oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
3.Avrupa Oyunları'nda, Milli sporcumuzdan beşincilik!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Haziran 2023 17:55
Kadınlar 10 metre havalı tabancada Şevval İlayda Tarhan, 5. oldu

Wroclaw şehrindeki atıcılık merkezinde gerçekleşen müsabakalarda kadınlar 10 metre havalı tabancada Şevval İlayda Tarhan, 38 sporcu arasından 578 puanla 3. oldu ve finale kaldı. Şevval İlayda Tarhan, final mücadelesinde 197.8 puanıyla 5. oldu.

Kadınlar 10 metre havalı tabancada altın madalyayı ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotasını ise Polonyalı Klaudia Bres elde etti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery