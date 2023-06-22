3.Avrupa Oyunları'nda, Milli sporcumuzdan beşincilik!

Kadınlar 10 metre havalı tabancada Şevval İlayda Tarhan, 5. oldu



Wroclaw şehrindeki atıcılık merkezinde gerçekleşen müsabakalarda kadınlar 10 metre havalı tabancada Şevval İlayda Tarhan, 38 sporcu arasından 578 puanla 3. oldu ve finale kaldı. Şevval İlayda Tarhan, final mücadelesinde 197.8 puanıyla 5. oldu.



Kadınlar 10 metre havalı tabancada altın madalyayı ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotasını ise Polonyalı Klaudia Bres elde etti.





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