26 Ekim Pazartesi iddaa tahminleri

Süper Lig'de, hem de Avrupa'da pazartesi günü futbol heyecanı devam ediyor. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...



DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 6. Hafta mücadelesinde Denizlispor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Milli maç arası öncesi çok çalkantılı günler geçiren ve özellikle yaşadığı krizlerle gündeme gelen Kara Kartal hem milli maç hem de bay geçtiği hafta sonrası lige tekrar Denizli deplasmanında merhaba diyecek. 4 maçta 4 puan alabilen Beşiktaş'ın tekrar zirveye tutunması adına bu maçı mutlaka kazanması ve hata yapmaması gerekiyor. Prosinecki'li Denizlispor ise geçen hafta Ankara deplasmanında hayati 3 puan kazandı. Açıkçası bu maça da bu galibiyetin morali ile çıkacaklar ve kesinlikle iki takım adına da kolay bir karşılaşma olmayacak. Ben bu maç için size alternatif seçimlerden 2-3 gol tercihini öneriyorum.



MUHTEMEL 11'LER



Denizlispor: Pantilimon, Özer, Subotic, Mustafa, Lopes, Mesanovic, Bakalorz, Recep, Sagal, Varela, Rodallega.



Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Gökhan Töre, Güven, Aboubakar.



MİLAN - ROMA



BURAK ŞEN: İtalya Ligi'nde Milan ile Roma karşı karşıya gelecek. Geçen hafta derbide Inter'i yenen Milan, 4'te 4 yapmayı başardı. Hafta içinde ise Celtic'i de yenerek başarılı grafiklerini sürdürdüler. Özellikle Zlatan Ibrahimovic'in geldiği günden beri bambaşka bir kimliğe bürünen Milan, Roma maçına da favori olarak çıkacak. Milli futbolcumuz Hakan Şalhanoğlu'nun sakatlığının ardından 11'de başlayıp başlamayacağı maç saatinde belli olacak. Roma, Udinese ve Benevento'yu arkasından UEFA'da Young Boys'u yenmesinin ardından Milan maçına özgüveni yüksek çıkacak ama Milan karşısında kazanacaklarını düşünmüyorum. Öncelikli önerim Milan galibiyeti, alternatif olarak 2-3 gol seçeneğini değerlendirebiliriz.



MUHTEMEL 11'LER



Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.



Roma: Mirante; Fazio, Kumbulla, Ibanez; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.



BURNLEY - TOTTENHAM



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Burnley ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Ligde 4 haftada 1 puan alan Burnley, oldukça kötü bir başlangıç yaptı. Ada'nın belki de en defansif oyunun oynayan Burnley'in toparlanması zaman alacaktır. Bu hafta Tottenham karşısında puan alma ihtimalleri yok denecek kadar az. Geçen hafta West Ham'a 3-0 öndeyken, 3-3 berabere kalan ve şok yaşayan Tottenham, bu kez hata yapmayacaktır. Tottenham galibiyetini kuponlarda değerlendirebiliriz.



MUHTEMEL 11'LER



Burnley: Pope; Lowton, Long, Tarkowski, Taylor; Gudmundsson, Westwood, Brownhill, McNeil; Barnes, Wood



Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies; Sissoko, Hojbjerg; Son, Ndombele, Bergwijn; Kane



LEVANTE - CELTA VIGO



BURAK ŞEN: İspanya Ligi'nde Levante ile Celta Vigo karşı karşıya gelecek. Levante ve Celta Vigo, bu sezon henüz 1'er galibiyet alabildi. Henüz ligin başı ama Levante ve Celta Vigo sıkıntılı bir sezon yaşayacak gibi görünüyor. Celta Vigo 3 maçtır mağlup olduğu Levante'yi yenerek hem rakibine karşı kötü serisini, hem de ligdeki kötü gidişatını sonlandırmak istiyor. Levante ise sahasındaki bu maçta 3 puanı alarak çıkışa geçmeyi planlıyor. İki takım arasındaki son 5 maçta olduğu gibi yine karşılıklı goller izleyeceğimizi düşünüyorum. Ayrıca yine son 5 maçta olduğu gibi 2,5 Üst'lük bir maç bizleri bekliyor.



MUHTEMEL 11'LER



Levante: Koke; Miramon, Postigo, Vezo, Clerc; Rochina, Campana, Malsa, Bardhi; Marti, Morales



Celta Vigo: Villar; Carreira, Araujo, Murillo, Fontan, Olaza; Nolito, Tapia, D. Suarez; Aspas, Emre Mor



