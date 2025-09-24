24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
22:00
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
20:00
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
19:45
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
21:45
24 Eylül
Verona-Venezia
19:30
24 Eylül
Parma -Spezia
18:00
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
22:00
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
19:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
21:30
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
21:00
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
22:00
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
21:45
24 Eylül
Huddersfield -M.City
21:45
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
22:30
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
22:30
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
19:45
24 Eylül
Getafe-Alaves
20:00
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
20:00
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
20:00
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
17:00
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
14:30
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
22:00
24 Eylül
Nice-Roma
22:00
24 Eylül
Freiburg-Basel
22:00
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
22:00
24 Eylül
Braga-Feyenoord
22:00
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
22:00
24 Eylül
Como-Sassuolo
22:00

25 ülkeden İsrail için men talebi!

İsrail Milli Takımı ve İsrail kulüplerinin Avrupa kupalarından men edilmesi görüşüldü. 25 Birleşmiş Milletler üyesi men talebine destek verdi. İcra kurulu yeniden toplanacak.

24 Eylül 2025 10:07 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2025 10:14
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
25 ülkeden İsrail için men talebi!
Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren soykırıma imza atan, çocukları öldüren, pek çok Filistinli sporcunun hayatını kaybetmesine neden olan İsrail'i UEFA, gündemine aldı.

UEFA HAREKETE GEÇTİ

Pek çok futbol kulübünün tribünlerden tepkisi, sonunda Avrupa futbolunu yöneten UEFA'yı da harekete geçirdi.


İSRAİL'E MEN TALEBİ

Birleşmiş Milletler raportörleri de dün, İsrail kulüplerinin ve milli takımının futboldan men edilmesi için FIFA ile UEFA'ya çağrıda bulundu. 55 üyesi olan UEFA'nın 25'i, İsrail'in men edilme talebini desteklediğini iletti.

EN BÜYÜK TEPKİ İSPANYA'DAN

Konuyla ilgili en büyük çıkış İspanya'dan geldi. Başbakan Pedro Sanchez; Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na İsrail'in katılması halinde, turnuvaya katılmama kararı alabileceklerini açıklamış ve bu kısa sürede büyük destek görmüştü.

Eski futbolcu Cantona ise "Rusya, Ukrayna'da savaş başlattıktan 4 gün sonra FIFA ve UEFA onları men etti. İsrail halen müsabakalara katılmaya devam edebiliyor" demişti. UEFA, gelen yoğun baskılar sonrası bugün icra kurulu toplantısı yapacak. Men kararı verilmesi halinde, İsrail Milli Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nden, Maccabi Tel Aviv ise Avrupa Ligi'nden çıkarılacak.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
