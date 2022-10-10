İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Brighton'da forma giyen orta saha oyuncusu Enock Mwepu, 24 yaşında futbolu bırakma kararı aldı. Enock Mwepu yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.



"KRAMPONLARIMI ÜZÜLEREK ASMAK ZORUNDAYIM"



Genç futbolcu konuyla ilgili olarak, "Chambishi adlı küçük bir Zambiya kasabasından yetişen bir çocuğun paylaşacak bazı haberleri var. En üst düzeyde futbol oynama hayalinin peşinde koşmuş, dimdik ayakta durmuş ve Allah'ın izniyle Premier Lig'e çıkarak da bu hayalini gerçekleştirmiştir. Ancak; bazı rüyalar sona eriyor. Bu yüzden aldığım tıbbi tavsiyeler sebebiyle kramponlarımı asma kararını üzüntüyle duyuruyorum. Bu futbolla olan ilişkimin bir sonu değil. Elbette daha sonra dahil olabilirim. Eşim, ailem, menajerim, taraftarlar, Zambiya, oynadığım kulüpler, takım arkadaşlarım, teknik direktörlerim ve özellikle Brighton & Hove'daki yolculuğumda beni destekleyen herkese teşekkür ederim" dedi.



4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI



Enock Mwepu, Red bull Salzburg ekibinden Brighton'a Haziran 2021'de transfer olmuştu. Zambiyalı futbolcunun Brighton ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştı. Öte yandan menajer Roberto De Zerbi, Enock için duyduğunu üzüntüyü anlattı.



'ÖLÜMCÜL OLABİLİRDİ'



Roberto De Zerbi, "Birlikte çalışmayı dört gözle beklediğim bir oyuncuydu. Enock için çok üzgünüm" dedi. Kulüpten yapılan açıklamada ise "Kalıtsal kalp hastalığından dolayı Enock'un rekabetçi futbol içinde yer alması onu ölümcül noktalara taşıyabilirdi" ifadelerine yer verildi.





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