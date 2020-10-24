24 Ekim Cumartesi iddaa tahminleri

24 Ekim Cumartesi günü Türkiye'de Avrupa'da önemli karşılaşmalar oynanacak. Günün dikkat çeken mücadeleleri öncesinde Sporx iddaa ekibi tahminlerini sizler için hazırladı. Günün bankolarına geçmeden evvel, bol şanslar...



GAZİANTEP FK - KONYASPOR



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 6. Hafta mücadelesinde Gazişehir sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Açıkçası iki takım için de sezon başlangıç performanslarla başladı diyebiliriz. Antep 5 maçta 4 kez, Konyaspor ise 4 maçta 3 kez sahadan beraberlikle ayrıldılar. Elbette deplasman ekibi hiç mağlup olmadı ve rakibine göre daha yüksek puana sahip ve maçı eksik. Ben İsmail Kartal ve öğrencilerinin kadrosu çok derin olmasa da bu sezon iyi işler yapacağını düşünüyorum. Antep ise performans olarak mutlaka gelişmeli ve geçen sezon ki seviyeye ulaşmalı yoksa işleri kolay değil. Taraf bahsi açısından sıkıntılı olan bu maçta az gol bekliyorum. Size alt tercihini önereceğim.



MUHTEMEL 11'LER



Gaziantep GK: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Alin Tosca, Kana-Biyik, Mehmet Erdem Uğurlu, Sousa, Güray, Maxim, Dicko, Muhammed Demir



Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic, Milosevic, Hadziahmetovic, Shengelia, Ömer Ali, Kravets.



ERZURUMSPOR - GALATASARAY



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 6. Hafta mücadelesinde Erzurumspor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Sezona çok iyi başlayan ve ligde 2'de 2 yaparak şampiyonluk için en önemli aday olduğunu düşündüren G.Saray, sonrasında oynadığı 3 maçta ise adeta sahadan silindi ve sadece 1 puan alabildi. Üst üste 2 maç kaybeden Fatih Terim ve öğrencileri kesinlikle kazanmak zorunda oldukları bir maça çıkıyorlar. Erzurumspor ise istikrarlı bir takım görüntüsü veriyor ve özellikle sahalarında sıkıntı yaratabilirler. Tabi henüz kış başlamadan bu deplasmanı oynamak deplasman ekibi için ciddi avantaj. Ben zorlu maçta iki takımdan da goller bekliyorum. KG Var seçimi ideal tercih olacaktır.



MUHTEMEL 11'LER



Erzurumspor: Farnolle, Murat Uçar, Hasan Hatipoğlu, Arturo Mina, Leo Schwechlen, Mayega, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Obertan, Novikovas, Rashad Muhammed



Galatasaray: Fatih Öztürk, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Arda Turan, Falcao



BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 6. Hafta mücadelesinde Başakşehir sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Lige çok kötü başlayan son şampiyon ilk 4 maçında gol dahi atamadıktan sonra, geçen hafta Trabzonspor karşısında adeta tekrar hayata döndü ve aldığı 3 puanla rahat nefes aldı. Elbette Leipzig yenilgisi moralleri bozsa da bence Başakşehir adına halen daha özellikle lig için hiçbir şey bitmiş değil. Kadro kalitesi ile halen daha ligin en iyi takımlarından birisi olan İstanbul ekibi, Antalyaspor karşısında da ciddi favoriler. Geçen hafta hem de önde olmasına rağmen 9 kişilik Gaziantep FK'ı yenemeyen Antalyaspor'da düşüş göze çarpıyor. Ben ev sahibi ekipten 3 puan bekliyorum. 1 seçimi ideal tercih olur.



MUHTEMEL 11'LER



Başakşehir: Mert - Rafael, Skrtel, Epureanu (Ponck), Mbombo, Mahmut, İrfan Can, Deniz, Giuliano, Visca, Demba Ba



Antalyaspor: Boffin - Mert, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri, Orgill, Bünyamin, Podolski, Amilton, Jahovic



WEST HAM - MANCHESTER CITY



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de West Ham United ile Manchester City karşı karşıya gelecek. David Moyes yönetimindeki West Ham geçen hafta Tottenham deplasmanında son 10 dakikaya 3-0 geride girmesine rağmen harika bir performans sergileyerek maçı 3-3 bitirdi. West Ham müthiş bir iş başardı ama Tottenham'ın da savunmadaki hatalarını göz ardı etmemek gerekiyor. Bu hafta karşılarında Tottenham'dan çok daha güçlü bir takım olacak. Manchester City, West Ham ile oynadığı son 10 resmi maçın 9'unu kazandı, 1'inde berabere kaldı. Açıkçası bu seri devam edecektir. Manchester City ilk yarıdan maçın fişini çekebilir. Bol farklı bir Manchester City galibiyeti bizleri bekliyor. Maç sonu 2 ve 3,5 Üst seçimi değerlendirilebilir.



MUHTEMEL 11'LER



West Ham: Fabianski; Coufal, Diop, Ogbonna, Cresswell, Masuaku; Bowen, Soucek, Rice, Lanzini; Antonio



Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Ake, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Foden; Mahrez, Aguero, Sterling



MANCHESTER UNITED - CHELSEA



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Lige istediği gibi başlayamayan Manchester United, Şampiyonlar Ligi arenasında Paris Saint Germain'i deplasmanda yenerek adeta kendine geldi. Chelsea maçında özgüveni yüksek bir Manchester United izleyeceğiz. Ligde geçen sezon oynanan 2 maçı Manchester United'ın kazandığını düşünürsek, bu maça daha cesur çıkacaklarını söyleyebiliriz. Chelsea, Tottenham'a penaltılarda elendikleri kupa maçını da sayarsak, son 5 maçta berabere kalarak şaşırtan bir performans sergiledi. Zaman zaman oyunun bazı bölümlerinde iyi işler yapıyorlar ama savunmada ve kaleci Kepa'da büyük sıkıntılar var. Manchester United deplasmanı da onlar adına kolay geçmeyecek. İki takımın birbirine karşı büyük üstünlük kuramayacağını düşündüğüm maç için 2-3 gol seçeneğini değerlendirebiliriz. Alternatif ise ilk yarı 0 olabilir.



MUHTEMEL 11'LER



Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Maguire, Telles; McTominay, Fred; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cavani



Chelsea: Mendy; James, Silva, Zouma, Chilwell; Jorginho, Kante; Mount, Havertz, Pulisic; Werner



LIVERPOOL - SHEFFIELD UNITED



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile Sheffield United karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Everton ile oynadığı derbide 2-2 berabere kalan Liverpool, kaçan puana değil ama Virgil vin Dijk'ın sakatlığına yanıyor. Ajax deplasmanında Joe Gomez ve Fabinho defans ikilisiyle oynayan Liverpool, oyun anlamında zaman zaman sıkıntılar yaşadı. Ligin zayıf ekibi Sheffield United'ın 5 maçta 1 puanı var ve Liverpool deplasmanında en azından yenilmemek için çok büyük direnç göstermeleri gerekiyor. Liverpool savunması belki dağıldı ama ileride maçın kopartabilecek çok fazla oyunculara sahipler. İlk yarı - Maç sonucu Liverpool kazanırı kuponlara yazabiliriz. Ayrıca Maç Sonucu Liverpool ve 4,5 Alt birleşik bahisi de iyi bir alternatif olabilir.



MUHTEMEL 11'LER



Liverpool: Adrian; Alexander-Arnold, Gomez, Fabinho, Robertson; Thiago, Henderson, Keita; Salah, Firmino, Mane



Sheffield United: Ramsdale; Basham, Ampadu, Egan; Baldock, Lundstram, Norwood, Berge, Stevens; McBurnie, Brewster



BARCELONA - REAL MADRİD



BURAK ŞEN: İspanya Ligi'nde Barcelona ile Real Madrid, El Clasico'da karşı karşıya gelecek. Ligde 5 maç oynayan Real Madrid'in 10, 4 maça çıkan Barcelona'nın ise 7 puanı bulunuyor. Geçen hafta evinde Cadiz'e kaybeden Real Madrid, arkasına Shakhtar Donetsk'e kaybedince büyük bir şok yaşadı. Barcelona ise hafta sonu Getafe'ye deplasmanda yenildikten sonra Ferencvaros'u rahat geçti ama biraz güçlü bir rakip olsaydı, onlar da sıkıntı yaşayabilirdi. Barcelona ve Real Madrid eski günlerinden çok uzak ama Katalan ekibinde Lionel Messi gibi bir star hala var. Barcelona bu maçı kazanmak istiyorsa, Lionel Messi'nin iyi performans göstermesi gerekiyor. Real Madrid'in ise son dönemde ciddi bir üretkenlik problemi var ve El Clasico'da işleri kolay değil. Barcelona'yı kazanmaya yakın bulduğum maç için ilk önerim 2,5 Alt olacak. Yine son dönemlerdeki gibi az gollü ve zevksiz bir El Clasico izleyeceğimizi düşünüyorum.



MUHTEMEL 11'LER



Barcelona: Neto; Roberto, Pique, Lenglet, Dest; De Jong, Busquets; Fati, Coutinho, Trincao; Messi



Real Madrid: Courtois; Nacho, Varane, Ramos, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Vinicius, Benzema, Asensio



DORTMUND - SCHALKE



BURAK ŞEN: Almanya Ligi'nde Ruhr derbisinde Borussia Dortmund ile Schalke karşı karşıya gelecek. Ozan Kabak'ın cezalı olduğu Schalke'de kötü gidişat devam ediyor. Geçen hafta Union Berlin ile berabere kalarak ilk puanını alan Schalke, Dortmund deplasmanına çok büyük sıkıntılarla çıkacak. oyun ve kadro kalitesi olarak problemleri olan Schalke'nin Dortmund deplasmanında direnç gösterebilmesi imkansıza yakın. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Lazio'ya kaybeden Dortmund, Schalke maçını kazanarak taraftarlarını mutlu edecektir. Maç sonucu 1 ve 3,5 Üst birleşik bahisinin yanı sıra 4-5 Gol seçeneğini kuponlara yazabiliriz.



MUHTEMEL 11'LER



Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro - Sancho, Reyna - Haaland



Schalke: Rönnow - Ludewig, Sane, Nastasic, Oczipka - Mascarell, Bentaleb - Skrzybski, Harit, Raman - Paciencia



ARSENAL - LEICESTER CİTY



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Arsenal ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Geçen haftayı mağlubiyetle kapatan iki takım, perşembe günü ise UEFA Avrupa Ligi sınavında ter döktü. Premier Lig'de 5 haftada 9'ar puan alan Arsenal ve Leicester, bu hafta kazarak sıralamada üste çıkmak istiyor. Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Leicester, Arsenal deplasmanında son dönemde ciddi sıkıntılar yaşıyor. Arsenal evinde Leicester ile oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazandı, 1 karşılaşma ise berabere bitti. Açıkçası bu maçı da kazanacaklarını düşünüyorum. Son 2 lig maçını kaybeden Leicester, Arsenal'den de puan alamaz.



MUHTEMEL 11'LER



Arsenal: Leno; Bellerin, Luiz, Gabriel; Tierney, Partey, Xhaka, Saka; Pepe, Lacazette, Aubameyang



Leicester: Schmeichel; Castagne, Fofana, Evans, Justin; Mendy; Perez, Praet, Maddison, Barnes; Vardy



B.MÜNİH - E.FRANKFURT



GÖLGE ADAM: Almanya Bundesliga'nın 5'inci haftasında Bayern Münih'in konuğu Frankfurt olacak. Münih, 4 maçın 3'ünü kazandı. Bir tek Hoffenheim'a kaybettiler. 4 maçta rakip filelere 17 gol atarlarken, kalelerinde 8 gol gördüler. Konuk ekipte ligin kaybetmeyenleri arasında. 4 maçta; 2 galibiyet, 2 beraberlik aldılar. İki takımında maçları gollü geçiyor. Bayern'in tüm maçları 3.5 üstünde tamamlandı. Frankfurt'ta tüm maçlar gol atıp, kalesinde gol gördü. Bu maç öncesinde koronavirüs testi pozitif çıkan Gnarby, sakatlığı devam eden Sane ve kırmızı kart cezalısı Tolisso forma giyemeyecek. Frankfurt'ta da Ache kesin olarak yok. Kostic'in durumu da maç saatinde netlik kazanacak. Bayern, Atletico karşısında dahi rahat kazandı. Bu maçta da kazanır, bunun yanında gol barajını da rahatlıkla aşarlar.



MUHTEMEL 11'LER



Bayern Münih: Neuer- Pavard, Süle, Boateng, Davies, Goretzka, Kimmich, Coman, Müller, Costa, Lewandowski



Eintracht Frankfurt: Trapp- Hasabe, Hinteregger, Abraham, Toure, Kamada, Ilsanker, Rode, Zuber, Silva, Dost



LEIPZIG - H.BERLİN



GÖLGE ADAM: Almanya Bundesliga'nın 5'inci haftasında lider Leipzig, sahasında Hertha Berlin'i konuk edecek. Leipzig, 4 maçta topladığı 10 puanla ile birinci sırada yer alıyor. Hertha Berlin ise 4 maçta aldığı tek galibiyetle 15'inci sırada kendine yer buldu. Konuk ekip, ligin en çok gol yiyen 3'üncü takım. Leipzig ise 10 golle en çok gol atan ikinci takım. Ev sahibi ekip, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir'i 2-0 ile geçmeyi başardı. Bu maçta Klostermann'dan faydalanamayacaklar. Hertha Berlin'de ise Torunarigha ve Ascacibar forma giyemeyecek. Leipzig, iç sahada haftanın bankolarından birisi olur.



MUHTEMEL 11'LER



Leipzig: Gulacsi- Halstenberg, Upamecano, Konate, Mukiele, Kampl, Adams, Angelino, Olmo, Nkunku, Poulsen



Hertha Berlin: Schwolow- Pekarik, Stark, Boyata, Plattenhardt, Tousart, Cunha, Darida, Mittelstadt, Lukebakio, Piatek



A. MADRİD - R. BETİS



GÖLGE ADAM: İspanya LaLiga'da Atletico Madrid, sahasında Real Betis'i konuk edecek. Ev sahibi ekip, hafta ortasında Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 4-0 mağlup oldu. Yaklaşık 2 yıl sonra kupa 1'de kalelerinde 4 gol birden gördüler. Ancak maçın hemen başında Suarez ile yakaladıkları pozisyonları değerlendirebilseler farklı şeyleri konuşuyor olabilirdik. Ligin namağlup takımlarından birisi Atletico. 2 galibiyet, 2 beraberlikleri var. Betis ise 6 maçta; 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle 9 puan topladı. Son 4 maçın 3'ünde sahadan mağlubiyetle ayrıldılar. Atletico'da Diego Costa sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise Martin ve Camarasa kesin olarak yok. Juanmi, Guardado ve Emerson'un durumları ise maç saatinde belli olacak. Atletico, Bayern mağlubiyetinin üstüne bir reaksiyon gösterecektir. 1.45'lik oranıyla iç sahada kazanırlar.



MUHTEMEL 11'LER



Atletico Madrid: Oblak- Trippier, Savic, Pelipe, Lodi, Correa, Koke, Torreira, Carrasco, Felix, Suarez



Real Betis: Bravo- Montoya, Mandi, Bartra, Moreno, Carvalho, Rodriguez, Fekir, Canales, Joaquin, Sanabria



GENOA - INTER



GÖLGE ADAM: İtalya Serie A'nın 5'inci haftasında Inter, deplasmanda Genoa'nın konuğu olacak. Konuk ekip oynadığı son 3 resmi maçında galibiyet çıkartamadı. Ligde Lazio ve Şampiyonlar Ligi'nde Mönchengladbach ile berabere kalıp, ligde Milano derbisinde Milan'a kaybettiler. Konuk ekibin bu maçlardaki hücum performansı dikkatlerden kaçmasa da savunma anlamında yaşadıkları zafiyetlerde dikkat çekiyor. Ev sahibi Genoa ise 6-0'lık Napoli hezimetinin ardından deplasmanda Verona ile golsüz berabere kaldı. Oynadıkları 3 maçın 2'sinde gol bulamadılar. Bu maç öncesinde Genoa'da Mattia Destro, Lukas Lerager, Miha Zajc ve Davide Zappacosta'nın forma giymesi beklenmiyor. Inter'de de Alexis Sanchez, Sensi, Hakimi ve Asley Young görev alamayacak. Inter, sezon başından beri kalesini savunamıyorum. Hücumda da aksine o kadar etkililer. Gol barajı rahatlıkla aşılır.



MUHTEMEL 11'LER



Genoa: Perin- Goldaniga, Zapata, Masiello, Ghiglione, Radavanovic, Badelj, Rovella, Czyborra, Pegolo, Pandev



Inter: Handanovic- D'Ambrosio, Vrij, Bastoni, Darmian, Brozovic, Vidal, Perisic, Barella, Martinez, Lukaku



LAZIO - BOLOGNA



GÖLGE ADAM: İtalya Serie A'nın 5'inci haftasında Lazio sahasında Bologna'yı konuk edecek. Ev sahibi ekip, lige istediği başlangıcı yapamadı. 4 maç sonunda sadece 4 puanları var. 3 maçtır galibiyete hasretler ve son olarak Sampdoria deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldılar. Bunun yanında hafta ortasında Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'u iyi oyunuyla 3-1 mağlup etmeyi başardı. Immobile 1 gol, 1 asistle takımını sırtladı. Bologna ise 4 maçta sadece 3 puan alabildi. 3 mağlubiyet aldılar. 4 maçta kalelerinde 8 gol gördüler. Bu maç öncesinde ev sahibi ekipte Escalante ve Lazzari sakatlıkları sebebiyle olmayacaklar. Cezası sona eren Immobile ise 11'de görev alacak. Bologna'da ise eksik isimlerin çokluğu dikkat çekiyor. Dijks, Medel, Olsen, Poli ve Silvestri forma giyemeyecek. Immobile'nin dönüşüyle Lazio sahasında rahat kazanır.



MUHTEMEL 11'LER



Lazio: Strakosha- Patric, Felipe, Acerbi, Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Alberto, Fares, Correa, Immobile



Bologna: Skorupski- Mbaye, Danilo, Tomiyasu, Hickey, Schouten, Svanberg, Orsolini, Soriano, Barrow, Palacio



PSG - DİJON



GÖLGE ADAM: Fransa Ligue 1'in 8'inci haftasında ikinci sıradaki Paris Saint Germain sahasında son sıradaki Dijon'u konuk edecek. PSG, ligde üst üste aldığı 5 galibiyetin ardından 2'nci sırada yükseldi. Ancak hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde ManU'ya sahasında 2-1 kaybetti. Fransız ekibinin yıllardır yaşadığı sıkıntı bu. Ligi bir şekilde alıp gidiyorlar ancak Avrupa'da kupa bir türlü gelmiyor. Konuk Dijon ise 7 maçta sadece 2 puan alabildi. Ligin oldukça gerisindeler. PSG, kazanırken rakip kaleyi fazlasıyla zorlar. PSG kazanır ve 3.5 üstü kuponlarda yerini alabilir.



MUHTEMEL 11'LER



PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Pereira, Herrera, Draxler; Sarabia, Kean, Neymar



Dijon: Allagbe; Chafik, Manga, Panzo, Chala; Ndong, Cheikh; Ebimbe, Sammaritano, Chouiar; Balde



