22. Kumluca Yağlı Güreşleri seyircisiz yapılacak

Antalya'da 22 Mayıs Cumartesi başlayacak 22. Kumluca Yağlı Güreşleri, seyircisiz yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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22. Kumluca Yağlı Güreşleri seyircisiz yapılacak
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21 Mayıs 2021 16:19
Antalya'da Kumluca Belediyesi öncülüğünde düzenlenecek ve 22 Maysı Cumartesi günü başlayacak 22. Kumluca Yağlı Güreşleri, seyircisiz gerçekleştirilecek.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Karatepe Stadı'ndaki hazırlıkları inceledikten sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, güreşlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz gerçekleştirileceğini söyledi.

Salgın nedeniyle bir yıldır ata sporu yağlı güreşlerin yapılamadığını hatırlatan Köleoğlu, yağlı güreşin yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması amacıyla her türlü tedbiri aldıklarını vurguladı.

Köleoğlu, organizasyon için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, "Güreşlerimiz seyircisiz olacak ancak halkımız ekranları başından canlı izleyebilecek." diye konuştu.

İki gün sürecek güreşler için şu ana kadar Türkiye'nin değişik bölgelerinden yaklaşık bin 150 sporcunun ön kayıt yaptırdığını aktaran Köleoğlu, organizasyona katılacak güreşçilere Kovid-19 testi uygulandığını, test sonuçları negatif olan sporcuların müsabakalara katılmalarına izin verildiğini kaydetti.

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