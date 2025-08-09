21 Yaş Altı Balkan Judo Şampiyonası Edirne'de başladı

Judoda 21 Yaş Altı Balkan Şampiyonası, Edirne'de başladı.Edirne Spor Salonu'ndaki organizasyona Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'dan 150 sporcu katılıyor.Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, yaptığı konuşmada, Balkan şampiyonalarının tüm sporcuların hayali turnuvalar olduğunu söyledi.Turnuvanın Avrupa ve dünya şampiyonası kadar değerli olduğunu belirten Huysuz, "Balkan Judo Federasyonu da judonun gelişmesi için bizlere her zaman destek veriyor. Balkan ülkeleri dünya judosunda söz sahibidir. Bu katkılarından dolayı onlara teşekkür ediyorum." dedi.Balkan Judo Federasyonu Başkanı Crnogorac Bransislav da judonun gelişmesi ve yeni sporcuların yetişmesi için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.