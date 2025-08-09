10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-118'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-016'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-017'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
1-074'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

21 Yaş Altı Balkan Judo Şampiyonası Edirne'de başladı

21 Yaş Altı Balkan Judo Şampiyonası Edirne'de başladı. 10 ülkeden 150 sporcunun katıldığı organizasyon, genç judocular için uluslararası arenada önemli bir sınav niteliği taşıyor.

09 Ağustos 2025 15:39
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
21 Yaş Altı Balkan Judo Şampiyonası Edirne'de başladı






Judoda 21 Yaş Altı Balkan Şampiyonası, Edirne'de başladı.

Edirne Spor Salonu'ndaki organizasyona Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'dan 150 sporcu katılıyor.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, yaptığı konuşmada, Balkan şampiyonalarının tüm sporcuların hayali turnuvalar olduğunu söyledi.


Turnuvanın Avrupa ve dünya şampiyonası kadar değerli olduğunu belirten Huysuz, "Balkan Judo Federasyonu da judonun gelişmesi için bizlere her zaman destek veriyor. Balkan ülkeleri dünya judosunda söz sahibidir. Bu katkılarından dolayı onlara teşekkür ediyorum." dedi.

Balkan Judo Federasyonu Başkanı Crnogorac Bransislav da judonun gelişmesi ve yeni sporcuların yetişmesi için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

