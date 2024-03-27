2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da!

Avrupa Olimpiyat Komitesi'nin (EOC) 2012'de aldığı bir kararla, 4 yılda bir yapılan, kıtanın en büyük olimpik organizasyonu olan Avrupa Oyunları'na 2027 yılında İstanbul ev sahipliği yapacak.



İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün sporumuz, İstanbul'umuz ve ülkemiz adına tarihi bir günün coşkusunu yaşıyoruz" diyerek paylaştığı 2027 Avrupa Oyunları ev sahipliği konusunda şunları söyledi:



"Bugün, dünyanın en güzel kentine, adına yaraşır bir spor organizasyonunu kazandırmanın müjdesini vermek üzere, burada 16 milyonun evi olan, tarihi Saraçhane binasında bir aradayız. Bugün buradan Saraçhane'den İstanbul'a ve ülkemize 2027 Avrupa Oyunları'nı getirmenin gururunu tüm milletimizle paylaşmak istiyoruz. İnanıyorum ki, bu büyük başarı, sadece kentimizin değil, spor camiamızın, ülkemizin, milletimizin ve devletimizin ortak bir zaferi olarak tarihteki yerini alacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri olarak, 2027 Avrupa Oyunları'nı çok titiz bir süreci geride bırakarak ülkemize kazandırdık.



Aslında 2023'ün ortalarında Avrupa Olimpiyat Komiteleri nezdindeki başladığımız temaslar kısa sürede sonuç vermiş ve İstanbul'un 2027'de oyunları düzenleyici şehir olması yolunda ön onayları birer birer almıştık. Buradan, ilk olarak gösterdikleri sıcak ilgi ve yapıcı yaklaşım için değerli EOC - Avrupa Olimpiyat Komiteleri Başkanı Spyros Capralos nezdinde tüm Olimpiyat yetkililerine 16 milyon İstanbullu adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. EOC ile görüşmelerimiz sürerken, bir yandan da ülkemizdeki çeşitli otoriteleri ikna çalışmalarımızı sürdürdük. Türkiye'nin büyük organizasyon düzenleme konusundaki kaslarını yeniden harekete geçirmek biraz zamanımızı aldı. Tüm büyüklüğüne rağmen ve bugüne kadar 5 kere olimpiyat oyunlarına aday olmasına rağmen bugüne kadar çok branşlı bir spor etkinliğine ev sahipliği yapmamış İstanbul için çok önemli bir gelişme için çalıştık.



Sonuçta kısa bir süre önce toplanan EOC yönetim kurulu, oybirliğiyle İstanbul'un 2027 Avrupa Oyunlarının ev sahibi kenti olduğunu resmi olarak bize bildirdi. Sizlere bu güzel sonucu duyurduğumuz şu dakikalarda, EOC - Avrupa Olimpiyat Komiteleri Yönetim Kurulu da aynı duyuruyu tüm dünyayla paylaşıyor. Bu hafta sonu ülkemizde yapılacak olan yerel seçimler nedeniyle resmi imza törenini önümüzdeki haftalara erteledik. Hiç kuşkusuz, bu kadar büyük ve ciddi bir organizasyonu gerçekleştirmek için büyük bir koordinasyon ve dayanışma gerekiyor. Bunu da yoğun uğraşlar sonucunda sağlamaktan dolayı çok memnunuz. Universiade'dan Formula 1'e, Şampiyonlar Ligi Finalleri'nden Dünya Basketbol Şampiyonası'na kadar yüksek dikkat ve özen gerektiren sayısız spor organizasyonunu eksiksiz düzenleyebilen bir ülkeyiz. Tüm bu tecrübelerimiz ve heyecanımızla hedefini 2036 Olimpik ve Paralimpik Oyunları olarak koymuş ve objektif bir gözle değerlendirildiğinde tüm rakiplerimizden de önde olan bir kentiz. 2027 Avrupa Oyunları'nı el ele vererek, tarihin en iyisi olarak gerçekleştireceğimizden hiç şüphem yok. Hem de İstanbul olarak bu özel organizasyona çok büyük değer katacağımızı düşünüyorum. İstanbul Avrupa Oyunları 2027, konuya katkı sağlayan herkes için büyük bir başarı hikayesi olacak."



