2018 Hall of Fame adayları açıklandı! Kidd, Nash..

Eski yıldız oyuncular Steve Nash, Ray Allen ve Jason Kidd, 2018'de Naismith Memorial Basketbol Hall of Fame'ine aday listesinin öne çıkan adayları oldu.



Nash, Allen, Kidd, Chauncey Billups, Grant Hill ve Rip Hamilton, ilk kez bu onura erişme fırsatını yakalıyor!



Diğer seçilebilecek oyuncular arasında ise Chris Webber, Ben Wallace, Muggsy Bogues, Maurice Cheeks, Tim Hardaway ve Sidney Moncrief yer alıyor.



2018'de ilk kez aday olanlar:



Erkek Oyuncular



Jason Kidd

Steve Nash

Ray Allen

Grant Hill

Chauncey Billups

Richard Hamilton



Kadın oyuncular



Becky Hammon

Katie Smith

Valerie Still

Tina Thompson



Oyuncu olmayanlar



Steve Fisher (koç)

Ed Hightower (hakem)

Bob Huggins (koç)

Willie West (koç)



İlk oylamada giremeyen, dikkat çekenler



Muggsy Bogues

Maurice Cheeks

Tim Hardaway

Sidney Moncrief

Jack Sikma

Rudy Tomjanovich (koç)

Ben Wallace

Chris Webber



