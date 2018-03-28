2018 Hall of Fame adayları açıklandı! Kidd, Nash..

Eski yıldız oyuncular Steve Nash, Ray Allen ve Jason Kidd, 2018'de Naismith Memorial Basketbol Hall of Fame'ine aday listesinin öne çıkan adayları oldu.
Nash, Allen, Kidd, Chauncey Billups, Grant Hill ve Rip Hamilton, ilk kez bu onura erişme fırsatını yakalıyor!
Diğer seçilebilecek oyuncular arasında ise Chris Webber, Ben Wallace, Muggsy Bogues, Maurice Cheeks, Tim Hardaway ve Sidney Moncrief yer alıyor.
2018'de ilk kez aday olanlar:
Erkek Oyuncular
Jason Kidd
Steve Nash
Ray Allen
Grant Hill
Chauncey Billups
Richard Hamilton
Kadın oyuncular
Becky Hammon
Katie Smith
Valerie Still
Tina Thompson
Oyuncu olmayanlar
Steve Fisher (koç)
Ed Hightower (hakem)
Bob Huggins (koç)
Willie West (koç)
İlk oylamada giremeyen, dikkat çekenler
Muggsy Bogues
Maurice Cheeks
Tim Hardaway
Sidney Moncrief
Jack Sikma
Rudy Tomjanovich (koç)
Ben Wallace
Chris Webber